Nguy cơ 'trắng sóng' FIFA ASEAN Cup 2026 vì FIFA rao giá bản quyền 3 triệu USD

ANTD.VN - Truyền thông Thái Lan, Indonesia đồng loạt thông tin về việc FIFA chào bán bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 với giá 3 triệu USD - con số khiến các nhà đài khu vực chùn tay.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải Đông Nam Á chính thức đầu tiên do FIFA đứng ra tổ chức với sự tham dự của 11 quốc gia khu vực cùng 3 khách mời Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong (TQ), chia làm 2 hạng (mỗi hạng 2 bảng) thi đấu từ 24-9 đến 3-10.

FIFA đã công bố lịch trình và chia bảng giải đấu. Indonesia được trao quyền đăng cai hạng 1, trong khi Hong Kong (TQ) là chủ nhà hạng 2.

Xếp hạng và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên thông tin được người hâm mộ Đông Nam Á quan tâm hơn cả lúc này là làm thế nào để theo dõi các trận đấu có đội nhà tranh tài.

Ball Thai dẫn nguồn tin riêng cho biết FIFA dự kiến chào giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 tại Thái Lan là 3 triệu USD. Theo tờ báo, đây là con số cao nếu xét trên khía cạnh thương mại của giải đấu.

Do diễn ra vào khung FIFA Days nên FIFA ASEAN Cup 2026 có thể quy tụ đội hình mạnh nhất của 14 đội bóng. Thế nhưng, việc diễn ra ngay gần với ASEAN Cup 2026 - nơi 11 đội Đông Nam Á tranh tài - cũng phần nào khiến giải đấu do FIFA tổ chức giảm sức hút.

Thêm vào đó, 3 khách mời Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong đều có chất lượng chuyên môn không cao, thậm chí bị đánh giá yếu hơn Indonesia, Việt Nam, Thái Lan...

Vì vậy, con số 3 triệu USD cho khoảng 20 trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 rõ ràng là quá cao, không đủ thuyết phục các nhà đài Thái Lan chi tiền cho một thương vụ gần như chắc chắn lỗ.

FIFA ASEAN Cup 2026 nguy cơ trắng sóng tại nhiều quốc gia nếu FIFA rao giá bản quyền 3 triệu USD như một số thông tin (Ảnh minh họa)

Tương tự, Tribunnews (Indonesia) cho biết 3 triệu USD là con số mà FIFA dự kiến chào bán với các nhà đài Indonesia và có thể cả với Việt Nam, Singapore, Malaysia...

Tờ báo của Indonesia cho đây là mức giá quá cao, chưa kể, đây là giải đấu mới, chưa định hình được thương hiệu và giá trị, vì vậy rất khó để kiếm lời.

"Nếu FIFA không cân nhắc một mức giá hợp lý và khả thi, FIFA ASEAN Cup 2026 có nguy cơ trắng sóng tại nhiều quốc gia có đội bóng tham dự giải", Tribunnews quan ngại.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ Đông Nam Á cho rằng 3 triệu USD là con số không tưởng, cho rằng FIFA đã quá tham vọng vào giá trị bản quyền giải đấu.

Hiện FIFA chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu sẽ khởi tranh sau khoảng 40 ngày nữa.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được khởi xướng nhằm cung cấp cho các đội tuyển quốc gia những trận đấu quốc tế mang tính cạnh tranh, đồng thời tăng cường mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia Đông Nam Á và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.