HLV Polking: "Công an Hà Nội FC sẵn sàng làm nên lịch sử"

16h30 ngày 11-8, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân Adelaide United (Australia) trong trận play-off tranh suất tham dự C1 châu Á 2026/27.

Kể từ khi trở lại sân chơi chuyên nghiệp năm 2023, CLB Công an Hà Nội thăng tiến khi lần lượt vô địch hai giải quốc nội là V-League, Cúp quốc gia, giành á quân Cúp C1 Đông Nam Á, dự C2 châu Á, và nay đứng trước cơ hội lên chơi Cúp C1 châu Á.

HLV Polking tại họp báo trước trận

"CLB chúng tôi đang phát triển rất mạnh. Sau chức vô địch V-League mùa vừa rồi, thử thách tiếp theo là cạnh tranh trên trường quốc tế. Đội đã trải qua một chuyến đi dài để đến Australia, và rất mong được ra về với thành quả xứng đáng. Hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và thể hiện được tham vọng lớn lao của CLB", HLV Polking bày tỏ tại họp báo trước trận play-off.

Cùng chung quyết tâm này, tiền vệ Stefan Mauk - người từng thi đấu cho chính Adelaide United trước khi chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội - khẳng định bóng đá Việt Nam đang phát triển và xứng đáng có đại diện tại C1 châu Á. Bản thân anh cùng đồng đội tại Công an Hà Nội sẽ nỗ lực chứng minh điều đó trên sân.

"Tôi vô cùng háo hức với trận đấu này. Gia đình và bạn bè của tôi lại có dịp để trực tiếp xem tôi thi đấu. Có lẽ đây là lần duy nhất mà tôi mong Adelaide sẽ thất bại. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho đội bóng chủ quản hiện tại để giành chiến thắng và đem đến niềm vui cho người hâm mộ", Stefan Mauk chia sẻ.

Thầy trò HLV Polking đội mưa rét tập luyện tại Australia, sẵn sàng tranh vé C1 châu Á với chủ nhà Adelaide United

Ở mùa giải năm nay, CLB Công an Hà Nội giành quyền tham dự 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.

Trước mùa giải, đội tích cực kiện toàn nhân sự, ký hợp đồng với một loạt cầu thủ chất lượng như hậu vệ Kevin Phạm Ba, trung vệ Frans Putros - người vừa thi đấu World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq, tiền đạo 33 tuổi từng khoác áo U20 Colombia - Brayan Perea, tiền vệ người Tây Ban Nha Damia Sabater, thủ môn Y Êli Niê, tiền đạo từng dự World Cup U20-2017 Đinh Thanh Bình, hậu vệ Phan Ngọc Tín..., bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với một loạt trụ cột mùa trước.