ĐT Việt Nam nhận thông tin quan trọng trước FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam nhận thêm thông tin đáng chú ý trước khi bước vào giải đấu hoàn toàn mới FIFA ASEAN Cup 2026, khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức xác nhận hai sân vận động được sử dụng để tổ chức các trận đấu thuộc Division 1.

Theo công bố của PSSI, Gelora Bung Karno và Si Jalak Harupat sẽ là hai địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới.

Gelora Bung Karno và Si Jalak Harupat sẽ là hai địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Seasia goal)

Đây là thông tin được quan tâm bởi đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong bảng đấu này, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á, trong khi Philippines và Pakistan có thể mang đến những thử thách khác về lối chơi.

FIFA ASEAN Cup 2026 là sân chơi khu vực mới, được Liên đoàn bóng đá thế giới trực tiếp quản lý và tổ chức độc lập với AFF Cup (ASEAN Cup) truyền thống.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10, trùng với lịch FIFA Days. Đây là điểm khác biệt quan trọng bởi các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất theo quy định, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

Không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh danh hiệu, kết quả các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 còn được sử dụng để tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, giải đấu được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ các đội tuyển tham dự.

Ngoài những đại diện Đông Nam Á, FIFA ASEAN Cup 2026 còn có sự góp mặt của hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Việc mở rộng thành phần tham dự giúp giải đấu có thêm màu sắc về chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để các đội tuyển trong khu vực được đối đầu với những phong cách khác nhau ở một sân chơi chính thức.

Theo thể thức được công bố, FIFA ASEAN Cup 2026 được chia thành hai hạng đấu là Division 1 và Division 2.

Tại Division 1 tổ chức ở Indonesia, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Với việc PSSI xác nhận Gelora Bung Karno và Si Jalak Harupat là hai sân được lựa chọn, nhiều khả năng Gelora Bung Karno sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của bảng A, với sự góp mặt của chủ nhà Indonesia. Các trận đấu bảng B của đội tuyển Việt Nam được dự kiến tổ chức tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, một thành phố cao gần 800m so với mực nước biển, cách thủ đô Jakarta khoảng 180km.

Ở Division 2, các trận đấu được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Bảng A gồm Hong Kong, Myanmar và Brunei, trong khi bảng B có Campuchia, Lào và Timor-Leste.

Việc chia FIFA ASEAN Cup 2026 thành hai hạng đấu được kỳ vọng giúp các đội tuyển có trình độ tương đồng được thi đấu thường xuyên hơn, qua đó nâng chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có khoảng cách quá lớn.

Đối với đội tuyển Việt Nam, FIFA ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn một giải đấu khu vực thông thường. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik cạnh tranh một danh hiệu mới, đồng thời tích lũy điểm số FIFA thông qua những trận đấu chính thức.