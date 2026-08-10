ĐT Việt Nam nhận tin vui trước bán kết ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Chiến thắng trước Campuchia không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và thẳng tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn mang về thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội vươn lên vị trí thứ 98 thế giới nếu tiếp tục duy trì thành tích tốt ở vòng knock-out.

ĐT Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Kết quả này giúp Xuân Son và đồng đội giành ngôi đầu bảng A, đồng thời được cộng thêm 1,17 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nâng tổng điểm lên 1.230,67.

Với số điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang tiến rất gần vị trí thứ 98 thế giới. Khoảng cách với Luxembourg, đội đang đứng ở vị trí này, chỉ còn hơn 2 điểm. Đây là tín hiệu tích cực đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào vòng bán kết gặp Malaysia.

Tuyển Việt Nam có thể tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA

Theo Football Ranking, trang chuyên theo dõi bảng xếp hạng dựa trên phương pháp tính điểm của FIFA, ĐT Việt Nam đã tích lũy tổng cộng 3,47 điểm sau vòng bảng ASEAN Cup (AFF Cup) 2026 với thành tích 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Cụ thể, chiến thắng trước Timor Leste giúp ĐT Việt Nam được cộng 0,9 điểm. Trận hòa Singapore khiến đội tuyển bị trừ 0,77 điểm, trước khi hai chiến thắng liên tiếp trước Indonesia và Campuchia mang về lần lượt 2,81 và 1,17 điểm.

Từ năm 2016, các trận đấu tại ASEAN Cup được FIFA công nhận và tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, do giải đấu này không nằm trong lịch FIFA Days, các trận đấu tại giải chỉ được áp dụng hệ số 5. Con số này thấp hơn hệ số 10 dành cho những trận giao hữu quốc tế chính thức diễn ra trong FIFA Days.

Dù vậy, việc tích lũy thêm 3,47 điểm sau vòng bảng vẫn là kết quả đáng khích lệ với ĐT Việt Nam. Nếu tiếp tục giành kết quả tốt ở vòng bán kết và chung kết, đặc biệt là bảo vệ thành công chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có khả năng vượt qua Luxembourg để vươn lên vị trí thứ 98 thế giới.

Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia tại hai trận bán kết lượt đi và về. Với việc đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A, Quang Hải cùng đồng đội đang có được tâm lý thuận lợi trước trận đấu quan trọng.

Sau ASEAN Cup 2026, bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục có một sân chơi đáng chú ý khi FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, đồng nghĩa các trận đấu sẽ tác động đáng kể tới thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng thế giới.

Một điểm đáng chú ý khác là các đội tuyển được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A hạng 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

Đội vô địch giải đấu sẽ nhận phần thưởng 1 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 300.000 USD dành cho nhà vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.