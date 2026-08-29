Vai nam chính của “Chị chị Em em 3” được dành riêng cho Steven Nguyễn

ANTD.VN - Đoạn phim hậu trường đầu tiên tiếp tục hé lộ thêm về quá trình sản xuất, dựng bối cảnh và tạo hình của hai nhân vật chính do Steven Nguyễn và Kỳ Duyên thủ vai trong “Chị chị Em em 3”, đặc biệt là về “vũ trụ hồng nhan” vốn đặc trưng của thương hiệu “Chị chị Em em”.

Nhà sản xuất Will Vũ nhận định: “Để xây dựng được một vũ trụ điện ảnh, yếu tố độc đáo của mỗi phần phải thực sự khác biệt. Ở phần 3 này, chúng tôi chọn hướng đi hoàn toàn khác biệt so với 2 phần trước đó”.

Nhà sản xuất Wil Vũ (phải) họp cùng các cộng sự

Không còn chỉ là câu chuyện giữa hai người phụ nữ, “Chị chị Em em 3” khai thác câu chuyện giữa đa tuyến nhân vật, và lần đầu tiên vũ trụ chỉ toàn mỹ nhân này sẽ có vai nam chính, được thủ vai bởi Steven Nguyễn. Vốn ban đầu không hề có vai này trong kịch bản, nhưng qua quá trình phát triển, nhà sản xuất nhận thấy sự xuất hiện của một vai trò nam chính sẽ khiến câu chuyện thêm kịch tính, hấp dẫn và thuyết phục hơn. Và Steven Nguyễn không phải là người được “chọn mặt gửi vàng”, bởi theo nhà sản xuất, vai diễn này đã được dành riêng cho nam diễn viên.

Steven Nguyễn cũng cho hay: “Nhân vật này rất khác so với những vai diễn Steven từng thể hiện. Đây không phải một vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay người làm ăn. Nếu dùng từ gì để nói về nhân vật này, thì đó là “khôn khéo”, “lanh lợi”, “quyết đoán” và “cờ bạc”. Màu sắc của nhân vật này khá thú vị và khiến Steven muốn thử sức”.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đang chỉ đạo diễn xuất cho Steven Nguyễn

Kỳ Duyên - người được mong chờ với lần sánh vai cùng Steven Nguyễn trong phần 3 này cho biết, bản thân cô cũng rất yêu thích 2 phần phim trước đó. Nhà sản xuất Will Vũ nhận xét: “Kỳ Duyên mang đúng tinh thần của những cô gái trong “vũ trụ hồng nhan” của “Chị chị Em em” - một mỹ nhân hạng A sắc sảo, cá tính với tính cách quyết liệt.”

Theo Will Vũ, Kỳ Duyên được nhà sản xuất mời đến casting cho vai Thị Mầu, và đã thuyết phục tất cả ê-kíp ngay sau buổi thử vai. Nữ diễn viên rất hào hứng với vai diễn, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng: “Độ khó của vai Thị Mầu với Duyên là rất cao, vì mình phải thể hiện những dạng tâm lý mà mình chưa từng có kinh nghiệm. Duyên phải thay đổi tâm lý trong một khoảng thời gian khá ngắn. Thực sự rất là khó khăn".

Nhà sản xuất Will Vũ đánh giá khá tốt về Kỳ Duyên: “Tôi rất bất ngờ với cách Kỳ Duyên hóa thân vào nhân vật. Trong suốt quá trình chuẩn bị và ghi hình tại Bắc Ninh, Kỳ Duyên đều tập luyện diễn xuất mỗi ngày cùng NSND Lê Khanh. Mỗi khi có thời gian rảnh thì cô ấy lại ngồi một mình cùng cuốn kịch bản, cố gắng đào sâu vào nhân vật”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Kỳ Duyên trong phim

Để phần phim này có một hướng đi khác biệt, nhà sản xuất và ê-kíp đã lựa chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính, khai thác những nét văn hoá đặc trưng của Bắc bộ thời xưa. Phim hậu trường hé lộ rất nhiều đại cảnh với nhà cửa, ngựa xe, những phiên chợ mang đậm hơi thở của vùng đất và con người nơi đây trong quá khứ.

Một trong những bối cảnh khiến cả Steven Nguyễn và Kỳ Duyên ấn tượng là ngôi nhà của Thị Mầu. Được biết trong phim, nhà của nhân vật Thị Mầu là nhà giàu có nhất trong vùng và có rất nhiều đồ quý hiếm. Những chi tiết từ bộ bàn ghế, ấm trà, lọ hoa... đều được ê-kíp cất công tìm kiếm, chọn lựa và sưu tầm để bối cảnh toát lên được tinh thần của những ngày xưa cũ.

Bộ phim lựa chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính

Quá trình sản xuất “Chị chị Em em 3” còn có sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo, các cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Ninh. Rất nhiều diễn viên hỗ trợ cho các cảnh quay của phim cũng đến từ những đội văn hoá văn nghệ của địa phương. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng bày tỏ sự cảm kích: “Những con người mang đậm tính văn hoá của vùng đất quan họ nơi đây đã góp phần để không khí và nhân vật của phim thêm sống động, hy vọng sẽ khiến khán giả phần nào tin rằng câu chuyện phim thực sự nằm ở thời kỳ ấy. Chúng tôi mong rằng khán giả của phim khi xem xong sẽ muốn tìm hiểu thêm về văn hoá của vùng đất này”.

Theo nhà sản xuất Will Vũ, “Chị chị Em em 3” khai thác câu chuyện tình yêu đặt trong bối cảnh xã hội vốn nhiều nguyên tắc và lễ nghi, phần nào kể về thân phận những người phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định được hạnh phúc của riêng mình. Ê-kíp kỳ vọng bộ phim sẽ đưa khán giả vào một chuyến đi “vượt thời gian và không gian” để khám phá, nhìn ngắm những điều thú vị về xứ Kinh Bắc, hoặc sẽ là một trải nghiệm đầy hoài niệm với những người vốn sinh ra và lớn lên tại nơi đây.

NSND Lê Khanh xuất hiện trong phim với vai mẹ của Thị Mầu

Phim hậu trường cũng hé lộ sự xuất hiện của NSND Lê Khanh với mẹ của Thị Mầu. Cô cũng là người hỗ trợ, hướng dẫn về diễn xuất cho dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là Kỳ Duyên. Bên cạnh bối cảnh và những chia sẻ về quá trình sản xuất, đoạn phim hậu trường cũng bật mí rất nhiều trang phục, tạo hình rất kỳ công và mang đậm màu sắc quá khứ của Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, NSND Lê Khanh và một số nhân vật phụ.

Phim điện ảnh “Chị chị Em em 3” dự kiến ra rạp ngày 16.10.2026.