Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 ghi dấu ấn sức sáng tạo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam

ANTD.VN - Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 tại Nhà hát Đó tiếp tục ghi dấu ấn sức sáng tạo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đây là một trong gần 10 đêm diễn anh thực hiện liên tiếp trong khoảng một tháng.

Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 (VBFF XVII) vừa diễn ra tại Nhà hát Đó, Nha Trang, trong khuôn khổ Miss World 2026. Chương trình mang chủ đề Soul of Heritage - Linh hồn di sản, kết hợp hai phần thi World Designer và Top Model.

Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 tại Nhà hát Đó tiếp tục ghi dấu ấn sức sáng tạo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đây là một trong gần 10 đêm diễn anh thực hiện liên tiếp trong khoảng một tháng

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mở màn đêm diễn bằng trích đoạn Chum Show. Hình ảnh chiếc chum trong đời sống và tín ngưỡng bản địa được sử dụng để gợi câu chuyện về người mẹ, sự chở che và kết nối. Từ tiết mục này, sân khấu chuyển sang những lớp thời trang đương đại, trong khi kiến trúc đặc trưng của Nhà hát Đó trở thành một phần của không gian trình diễn.

Ở phần World Designer, thí sinh giới thiệu thiết kế đại diện cho quốc gia, qua đó truyền tải câu chuyện văn hóa và tư duy sáng tạo riêng. Sau đó, Top 60 bước vào phần thi Top Model, được đánh giá qua kỹ năng catwalk, thần thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách thể hiện tinh thần trang phục.

Các bộ sưu tập của Hoàng Minh Hà, Phạm Đăng Anh Thư, Nguyễn Minh Tuấn cùng nhiều thương hiệu lần lượt xuất hiện. Nếp gấp Origami, cấu trúc corset 3D, hình ảnh thế giới nấm và những lớp chất liệu mềm được đặt trong sự tương tác với các đường cong, mái vòm của Nhà hát Đó.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2021 Karolina Bielawska, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Phan Phương Oanh, Nguyễn Thị Yến Nhi và Á vương Thế giới Phạm Tuấn Ngọc góp mặt trong các màn trình diễn.

Đêm thi khép lại với chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, giúp đại diện Việt Nam giành quyền vào thẳng Top 40 Miss World 2026.

VBFF XVII là một trong gần 10 đêm diễn, chương trình quy mô lớn được đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ê-kíp thực hiện liên tiếp trong hơn một tháng. Chuỗi công việc kéo dài 37 ngày, từ chung kết Miss Grand Vietnam 2026 tối 31/7 đến chung kết Miss World 2026 ngày 5/9.

Mở đầu chuỗi chương trình là chung kết Miss Grand Vietnam 2026 tại TP.HCM. Đọng lại sau chung kết là sân khấu mãn nhãn, pháo hoa hoành tráng dưới khán đài 5.000 khán giả. Đêm diễn còn có phần nhìn lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, nghi thức công bố Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027 và màn trao vương miện thuyết phục cho Emoura Phạm.

Tiếp đến, Hoàng Nhật Nam chuyển sang vai trò đạo diễn các chương trình lớn của Miss World 2026 tại Việt Nam, đồng thời phụ trách chuỗi sân khấu trải dài qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Khép lại chuỗi gần 10 chương trình là chung kết Miss World lần thứ 73 vào tối 5/9, cũng tại Quảng trường 2/4. Sân khấu ngoài trời được dựng bên bờ biển, trải rộng tại khu vực quảng trường trên đường Trần Phú. Công tác sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền hình, khu vực dành cho thí sinh, khách mời và khán giả được triển khai song song với phương án giao thông, an ninh và y tế.

Đây là lần đầu đêm trao vương miện Miss World diễn ra tại Việt Nam. Chương trình dự kiến đón hơn 10.500 khán giả và được phát sóng trực tiếp đến công chúng quốc tế. Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm sau hành trình gần một tháng của 111 thí sinh.

Tsvetelina Lozanova, đại diện Bulgaria, cho biết cô háo hức khi lần đầu tham gia một đêm thời trang lớn trong khuôn khổ cuộc thi.

“Tôi thấy khung cảnh này rất mãn nhãn. Tôi tin show diễn sẽ vô cùng hoành tráng. Tôi rất nôn nóng được ngắm nhìn tất cả các cô gái và trở thành một phần của buổi trình diễn”, Tsvetelina Lozanova nói.

Đại diện Bulgaria cũng đánh giá cao sự đón tiếp của ê-kíp Việt Nam. Theo cô, sự chu đáo của ban tổ chức giúp các thí sinh cảm thấy thoải mái dù phải di chuyển và tập luyện liên tục.

Garnthira, đại diện Thái Lan, đặc biệt chú ý đến kích thước của đường băng. “Sàn runway rất dài, quy mô vô cùng lớn. Tôi tin rằng mỗi cô gái sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để quảng bá các bộ trang phục và khiến nhà thiết kế tự hào”, cô chia sẻ.

Người đẹp Thái Lan cho biết cô muốn ghi lại hình ảnh các địa phương đăng cai và chia sẻ với khán giả quê nhà qua mạng xã hội. Ngoài sân khấu, cô ấn tượng với cảnh quan, ẩm thực và cách ban tổ chức chuẩn bị đồ ăn, quà tặng cho thí sinh trong thời gian tập luyện.

Masha Vujičić, đại diện Montenegro, nhận xét thiết kế sân khấu tạo cảm giác mới lạ ngay từ lần đầu quan sát. “Tôi chưa từng thấy một sân khấu như thế này trước đây. Nó thú vị, thu hút ánh nhìn và khiến tôi rất hào hứng chờ đến đêm diễn”, cô nói.

Pratibha Liyanarachchi, đại diện Sri Lanka, cho rằng một đường băng được đầu tư giúp thí sinh tự tin hơn khi trình diễn. Cô đánh giá chương trình không chỉ giới thiệu thời trang mà còn mở ra cơ hội quảng bá văn hóa và hình ảnh của mỗi quốc gia.