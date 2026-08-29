“Hồn Việt qua Ống kính Tuổi trẻ”: Khi nhiếp ảnh trở thành một cách kể chuyện về Việt Nam

ANTD.VN - Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua Ống kính Tuổi trẻ 2026” khuyến khích thí sinh không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một khuôn hình đẹp, mà đi sâu hơn vào câu chuyện phía sau mỗi khoảnh khắc.

Đăng ký trực tuyến Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua Ống kính Tuổi trẻ 2026” từ ngày 1-9 đến hết ngày 30-9-2026.

Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua Ống kính Tuổi trẻ 2026” chính thức khởi động với chủ đề “Ánh Sáng”, dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Với thông điệp “Mỗi góc nhìn là một lăng kính hé lộ một “tia sáng” riêng, để muôn vàn sắc màu cùng hội tụ làm nên một Hồn Việt,” mùa giải 2026 khuyến khích thí sinh không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một khuôn hình đẹp, mà đi sâu hơn vào câu chuyện phía sau mỗi khoảnh khắc.

Theo ban tổ chức, “Hồn Việt qua Ống kính Tuổi trẻ” được xây dựng không chỉ như một sân chơi nhiếp ảnh, mà còn là không gian để người trẻ quan sát và kể lại Việt Nam bằng chính góc nhìn của mình.

Một tác phẩm được kỳ vọng không chỉ đẹp về mặt hình ảnh, mà còn có khả năng kể một câu chuyện, khơi gợi sự đồng cảm, mở ra suy ngẫm và lan tỏa những giá trị tích cực. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà Hồn Việt 2026 hướng tới trong hành trình tìm kiếm những góc nhìn mới về Việt Nam hôm nay.

Với trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn riêng, mỗi người trẻ có thể nhìn thấy một “tia sáng” khác nhau của Hồn Việt: có thể là tình thân trong một gia đình, sự sẻ chia giữa cộng đồng, đôi bàn tay của một người lao động, một nét văn hóa được tiếp nối hay khát vọng của thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Ánh sáng”, Hồn Việt 2026 mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những góc nhìn giàu chiều sâu về con người, cuộc sống và những giá trị tích cực trong xã hội Việt Nam hôm nay. Thông qua sức mạnh của nhiếp ảnh, cuộc thi mong muốn lan tỏa các giá trị tích cực, thu hút sự quan tâm và đồng cảm của công chúng, để những điều tốt đẹp cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý giữa dòng chảy thông tin đầy những tin tức giật gân và tiêu cực.

Mùa giải đầu tiên, cuộc thi đã ghi nhận 225 đội đăng ký dự thi, hơn 300 bức ảnh được gửi về, 47 bài dự thi bước vào vòng bình chọn và 10 đội xuất sắc nhất góp mặt tại vòng Chung kết. Những con số ấy đặt nền móng để Hồn Việt tiếp tục phát triển thành một sân chơi nơi học sinh có thể khám phá nhiếp ảnh, kết nối với những người trẻ cùng sở thích và đưa câu chuyện của mình đến gần hơn với cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc đội, mỗi đội gồm 2-4 thành viên. Thời gian mở đơn đăng ký trực tuyến từ ngày 1-9 đến hết ngày 30-9-2026.

Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt phối hợp cùng đội sinh viên, học sinh tiêu biểu từ các trường đại học, THPT kiến tạo, nhằm tạo sân chơi cho học sinh đam mê nhiếp ảnh, truyền thông.