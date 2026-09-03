Thầy Park tiết lộ nỗi sợ "dẫn 1 đội Đông Nam Á đối đầu tuyển Việt Nam"

ANTD.VN - "Nếu tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, tức là một đội tuyển đối địch với Việt Nam, rồi phải đối đầu với Việt Nam, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy khủng khiếp", HLV Park Hang-seo lý giải việc từ chối lời mời trọng thị từ một đội tuyển Đông Nam Á.

Trong bài phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình bóng đá Footballist của Hàn Quốc, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã tiết lộ nhiều thông tin chấn động, và cả tình cảm mà vợ chồng ông dành cho bóng đá, đất nước Việt Nam.

Chiến lược gia 69 tuổi cho biết sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1-2023, ông nhận được rất nhiều đề nghị từ các quốc gia Đông Nam Á, các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc, từ vị trí HLV trưởng cho tới giám đốc, chủ tịch CLB.

Ông Park Hang-seo nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam

"Có một đội tuyển Đông Nam Á thậm chí đưa ra những điều kiện rất tốt. Nhưng nếu tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, tức là một đội tuyển đối địch với Việt Nam, rồi phải đối đầu với Việt Nam, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy khủng khiếp, bởi tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm từ người dân Việt Nam. Việc phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu quốc tế, với tư cách HLV trưởng đội bên kia, là điều mà chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng khó chấp nhận. Vì vậy sau khi trao đổi với vợ, chúng tôi đi đến kết luận rằng: Đừng nhận dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á", ông Park chia sẻ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Park Hang-seo đưa ra nhiều thông tin chấn động sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 - giải đấu mà ông với tư cách Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã bị biến thành "tấm khiên" đỡ đạn.

"Ban đầu kế hoạch họp báo xin lỗi công chúng sau thất bại tại World Cup 2026 sẽ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo. Tuy nhiên, các quan chức KFA đều né tránh khiến tôi phải một mình đứng ra nhận chỉ trích từ truyền thông", ông Park nhớ lại cuộc họp báo khi cùng đội thất bại về nước và từ chức.

Ông Park Hang-seo từ chức Phó chủ tịch KFA sau khi Hàn Quốc sớm bị loại tại World Cup 2026, nơi ông giữ vai trò Trưởng đoàn

Ông Park đồng thời chỉ trích sự kiêu ngạo của KFA, lên án gay gắt bộ máy hành chính độc đoán, lỗi thời của KFA và yêu cầu tổ chức này phải thay đổi toàn diện; tiết lộ KFA đã hoàn toàn bỏ mặc, không có động thái bảo vệ các tuyển thủ quốc gia trước những làn sóng công kích cá nhân từ dư luận.

Theo ông Park, việc nhận chức danh Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 mang tính "hữu danh vô thực" mà không làm rõ quyền hạn cụ thể ngay từ đầu là sai lầm đáng tiếc nhất của mình.

Gác lại những lùm xùm tại World Cup 2026, ông Park hiện đang chuyên tâm cho công việc HLV trưởng CLB Kanchanaburi - đội bóng hạng hai của Thái Lan.