Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân xuất quân mùa giải 2026-2027

ANTD.VN - Chiều 03/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ chuyển giao Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên và Lễ xuất quân CLB Bóng đá Công an nhân dân (CAND) mùa giải 2026-2027. Sự kiện không chỉ mở ra chặng đường mới cho bóng đá Hưng Yên, mà còn thể hiện quyết tâm của CLB Bóng đá CAND trong hành trình nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng hình ảnh đội bóng giàu bản sắc và khát vọng chinh phục những mục tiêu mới.

Dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Công an TP Hà Nội, Hiệp hội Thể thao CAND; lãnh đạo CLB Bóng đá CAND...

Về phía khách mời có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên; các đồng chí trong Ban huấn luyện, cầu thủ CLB Bóng đá Hưng Yên...

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng đại diện CLB Bóng đá Hưng Yên

Trong quá trình xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp, việc chuyển giao và tiếp tục kế thừa những nền tảng đã được xây dựng là một bước đi quan trọng, mở ra những định hướng phát triển mới cho các CLB và địa phương. Với tinh thần đó, Bộ Công an đã thực hiện chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Sự chuyển giao này mở ra một chặng đường mới đối với bóng đá Hưng Yên, đồng thời thể hiện sự phối hợp, đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Song song với lễ chuyển giao, Lễ xuất quân CLB Bóng đá CAND mùa giải 2026-2027 đánh dấu thời điểm đội bóng chính thức bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị toàn diện về tổ chức, lực lượng và chuyên môn.

CLB Bóng đá CAND ra mắt mẫu áo đấu chính thức mùa giải 2026/2027

Tại buổi lễ, CLB Bóng đá CAND ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, lực lượng cầu thủ và mẫu áo đấu mùa giải 2026/2027. Đội bóng bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị về tổ chức, lực lượng và chuyên môn, hướng tới mục tiêu giành vé lên chơi tại V.League mùa giải 2027/28.

Mùa giải năm nay, CLB Bóng đá CAND bổ sung một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Đình Triệu, Viktor Lê và Minh Vương. Bên cạnh đó, đội tiếp tục đặt kỳ vọng vào lực lượng trẻ với những cái tên như Lý Đức, Thanh Nhàn và Minh Phúc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng CLB Bóng đá CAND

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đối với phát triển thể thao thành tích cao, trong đó có bóng đá. Bộ trưởng nhấn mạnh sức lan tỏa của bóng đá trong việc gắn kết đông đảo nhân dân, đồng thời cho rằng thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 có sự đóng góp của nhiều cầu thủ trưởng thành từ các đội bóng CAND.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Lễ chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên và Lễ xuất quân của CLB Bóng đá CAND là dấu mốc quan trọng, thể hiện kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đối với việc xây dựng một tập thể có bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, nỗ lực vượt qua khó khăn và cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, CLB Bóng đá CAND cần xác định cụ thể các mục tiêu tầm khu vực, châu lục để tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành bằng được. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, quyết tâm xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.

Đặc biệt coi trọng công tác đào tạo trẻ, coi đây là nền tảng cốt lõi, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và từng bước vươn tầm quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, đẹp mắt, kiên quyết nói không với tiêu cực.

Đại diện CLB Bóng đá CAND trao tặng chiếc áo đấu chính thức của mùa giải 2026–2027 tới đồng chí Bộ trưởng

“Mỗi cầu thủ của CLB không chỉ là vận động viên xuất sắc trên sân cỏ, mà phải là một đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, đại diện cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, sự tự tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với sự đồng hành, phối hợp của các ban bộ ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị đồng hành cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ là nguồn lực, nguồn sức mạnh to lớn để CLB Bóng đá CAND, CLB Bóng đá Hưng Yên phát triển vững chắc, gặt hái được nhiều thành công trong mùa giải 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch CLB Bóng đá CAND khẳng định, CLB sẽ khẩn trương cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Phấn đấu xây dựng CLB Bóng đá CAND từng bước trở thành một trong những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an và của đông đảo người hâm mộ.