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Chủ nhà Việt Nam thắng tuyệt đối 18-0 tại vòng bảng Pickleball World Cup 2026

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Băng Tâm

ANTD.VN - Với lực lượng mạnh cùng chiến thuật xoay tua hợp lý, Đội tuyển pickleball Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối 6-0 trước cả 3 đối thủ cùng bảng, qua đó giành nhất bảng A hạng mục Quốc gia Open giải Pickleball World Cup 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngày 3-9, hạng mục Quốc gia Open giải Pickleball World Cup 2026 khởi tranh. Tâm điểm là màn ra quân thi đấu của Đội tuyển Việt Nam.

Không phụ kỳ vọng, các tay vợt chủ nhà đã thi đấu thăng hoa và bùng nổ, giành chiến thắng tuyệt đối 6-0 trước cả 3 đối thủ cùng bảng A.

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Đội tuyển Việt Nam thắng tuyệt đối 18-0 tại vòng bảng Pickleball World Cup 2026

Cụ thể, ở trận ra quân gặp Chile, cặp Sophia Huynh Tran - Trang Huynh thắng 21-3 trận đôi nữ, cặp Đỗ Minh Quân - Quang Dương thắng 21-5 trận đôi nam, Trịnh Linh Giang - Ken Tâm thắng 21-7 trận đôi nam nữ 1, Quang Dương - Sĩ Bội Ngọc thắng 21-8 thắng trận đôi nam nữ 2, Ken Tâm thắng ấn tượng 21-2 trận đơn nữ, trong khi Phúc Huỳnh thắng trận đơn nam 21-8.

Tiếp đối thủ thứ 2 là Cayman Islands, cặp Sĩ Bội Ngọc -Ken Tâm thắng 21-4 trận đôi nữ, Đỗ Minh Quân- Trịnh Linh Giang thắng 21-10 trận đôi nam, Phúc Huỳnh -Sophia Huỳnh Trần thắng 21-10 trận đôi nam nữ 1, Quang Dương - Sĩ Bội Ngọc thắng 21-9 thắng trận đôi nam nữ 2, Trang Huỳnh thắng 21-9 đơn nữ, còn Trịnh Linh Giang thắng 21-7 đơn nam.

Ở trận cuối vòng bảng gặp Colombia, cặp Sophia Huỳnh Trần- Trang Huỳnh thắng 21-12 trận đôi nữ, Trịnh Linh Giang- Quang Dương thắng 21-9 đôi nam, Đỗ Minh Quân - Sĩ Bội Ngọc thắng 21-16 trận đôi nam nữ 1, Quang Dương - Sophia Huỳnh Trần thắng 21-9 trận đội nam nữ 2, Ken Tâm thắng đơn nữ 21-10, còn Phúc Huỳnh và Quang Dương góp sức trong chiến thắng 21-15 đơn nam.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chiến thắng tuyệt đối và giành ngôi nhất bảng A hạng mục Quốc gia Open một cách thuyết phục.

Những cái tên của Pickleball Công an nhân dân như Trang Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần, Đỗ Minh Quân và Trịnh Linh Giang tiếp tục ghi dấu ấn lớn vào chiến thắng của toàn đội. Đặc biệt, đội trưởng Đỗ Minh Quân đã thể hiện vai trò thủ lĩnh xuất sắc: sẵn sàng ra sân, sát cánh cùng đồng đội, chiến đấu vì mục tiêu chung và mang về những chiến thắng ấn tượng.

Giải Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ 30-8 tới 6-9 tại Đà Nẵng, thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân.

Hạng mục Quốc gia Open có 64 đội chia vào 16 bảng, thi đấu từ 3 đến 5-9, chọn các đội xuất sắc nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

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Từ khóa:

#Pickleball World Cup 2026 #Đội tuyển Pickleball Việt Nam

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