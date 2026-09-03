ANTD.VN - Một vụ án đang gây chấn động tại Pháp khi cảnh sát phát hiện kế hoạch tấn công, bắt cóc hàng loạt người giàu có và nổi tiếng. Đáng chú ý, Kylian Mbappe nằm trong danh sách 26 mục tiêu được băng nhóm này nhắm tới.

Theo tờ Le Parisien, Clément L, 18 tuổi, đã bị truy tố tại Nanterre ngày 21-8 với cáo buộc "cướp có tổ chức". Thanh niên này cùng một đồng phạm bị nghi liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập và các kế hoạch bắt cóc tại khu Neuilly-sur-Seine trong khoảng thời gian từ ngày 11-4 đến 19-8.

Một số kế hoạch được cho là đã chuyển từ chuẩn bị sang hành động, khiến cơ quan điều tra đặc biệt lo ngại về mức độ nguy hiểm của nhóm này.

Phát hiện kế hoạch bắt cóc Mbappe gây chấn động nước Pháp (Ảnh: Cracks du sport)

Chi tiết khiến vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt là danh sách mục tiêu mà cảnh sát phát hiện trong quá trình điều tra. Không chỉ nhắm đến những người giàu có, nhóm này còn hướng tới các ca sĩ, cầu thủ bóng đá và nhiều nhân vật nổi tiếng.

Mbappe, ngôi sao của Real Madrid, được xác định là một trong 26 mục tiêu. Theo thông tin được công bố, băng nhóm đánh giá tiền đạo người Pháp là một "mục tiêu cực kỳ giàu có" và đã lên kế hoạch tấn công, bắt cóc anh khi Mbappe có mặt tại thủ đô Paris.

Clément L được cho là người giữ vai trò thủ lĩnh. Hiện nghi phạm 18 tuổi đang bị tạm giam và cách ly trong quá trình điều tra. Đáng chú ý, Clément vốn đã nhiều lần bị bắt và nằm trong diện theo dõi của cảnh sát Pháp.

Cuộc điều tra bắt đầu hé lộ quy mô của nhóm tội phạm sau một vụ việc xảy ra ngày 25-4. Ba đối tượng giả làm nhân viên giao hàng, tìm đến nhà một thợ đồng hồ tại Neuilly-sur-Seine, gõ cửa rồi để lại một chiếc hộp rỗng.

Chủ nhà nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường và báo cảnh sát. Ba đối tượng sau đó bỏ chạy, kế hoạch không thể thực hiện.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 4-5, cửa hàng của người thợ đồng hồ này tại Paris tiếp tục trở thành mục tiêu. Hai người đàn ông mang theo súng xông vào và lấy đi 11 chiếc đồng hồ xa xỉ, tổng trị giá khoảng 150.000 euro.

Một nghi phạm bị bắt chỉ vài giờ sau vụ cướp, sau khi điều khiển xe hai bánh và va chạm với một chiếc xe tải.

Từ dấu vân tay được phát hiện trên chiếc hộp rỗng trong vụ việc ngày 25-4, cảnh sát từng bước xác định những người đứng sau đường dây.

Sau khi thu giữ điện thoại của nghi phạm, các điều tra viên phát hiện danh sách gồm 26 địa chỉ của những người nổi tiếng được xác định là mục tiêu cho các vụ tấn công tiếp theo. Mbappe có tên trong danh sách này và rất may cho Real Madrid nói riêng và bóng đá Pháp nói chung, kế hoạch đã bị chặn đứng từ sớm.