Tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng khi quyết đấu Thái Lan

ANTD.VN - Việt Nam đã thắng Thái Lan ở hai kỳ chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026 song trước cuộc tái đấu đối thủ này để tranh vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, những tru cột như Duy Mạnh, Văn Vĩ chắc chắn vắng mặt, trong khi Hoàng Đức đang là dấu hỏi.

FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu Đông Nam Á đầu tiên do FIFA đứng ra tổ chức với sự góp mặt của 11 đại diện khu vực cùng 3 khách mời Pakistan, Bangladesh, Hong Kong (TQ) sẽ khởi tranh cuối tháng 9 này.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines (26-9), Thái Lan (29-9), Pakistan (2-10) tại bảng B. Đội nhất bảng sẽ gặp đội nhất bảng A tại chung kết tranh vô địch ngày 5-10.

Tuyển Việt Nam phải chuẩn bị các kịch bản chiến thuật khi vắng Hoàng Đức, đặc biệt trong trận quyết đấu Thái Lan tranh vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Ngọc Linh/TNO)

Khác với ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày và khốc liệt hơn tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi các đối thủ đều triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Điều này đòi hỏi đương kim vô địch ASEAN Cup phải có lực lượng đủ dày, phương án sử dụng nhân sự linh hoạt, uyển chuyển, để đảm bảo mọi cầu thủ đều đủ thể lực và đạt phong độ tốt nhất cho từng trận đấu.

Đây là bài toán không dễ với HLV Kim Sang-sik, nhất là trong bối cảnh lực lượng tổn thất so với giải Đông Nam Á vừa qua.

Theo đó, hậu vệ trái 29 tuổi Nguyễn Văn Vĩ - người góp mặt trong cả 2 chức vô địch ASEAN Cup 2024, 2026 - sẽ chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

"Văn Vĩ bị rách cơ ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Kết quả chụp phim cho thấy chấn thương tương đối nặng, dự kiến cậu ấy phải nghỉ khoảng 1 tháng mới có thể trở lại thi đấu", HLV Vũ Hồng Việt cập nhật thông tin về học trò hôm 6-9.

Trước đó tại ASEAN Cup 2026, một hậu vệ khác của Việt Nam là cựu đội trưởng vô địch ASEAN Cup 2024 Đỗ Duy Mạnh đã không thể góp mặt vì phải sang Mỹ phẫu thuật phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối và phải nghỉ ít nhất 6 tháng.

Đáng ngại hơn lúc này là thông tin đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương cơ khép háng, được đội bóng chủ quản xác nhận phải nghỉ 2 tuần và bỏ ngỏ khả năng dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trường hợp được thầy Kim điền tên, Hoàng Đức khó đạt thể trạng lẫn phong độ tốt nhất sau tròn 1 tháng chưa thi đấu chính thức trận nào.

Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, Hoàng Đức thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng nơi tuyến giữa, ra sân ở cả 8 trận đấu, góp phần vào chức vô địch chung cuộc.

Giá trị của Hoàng Đức không đơn thuần nằm ở khả năng chuyền bóng. Anh là mắt xích kết nối giữa phòng ngự và tấn công, có khả năng giữ bóng, thoát pressing, kéo bóng qua tuyến đầu của đối phương trước khi lựa chọn thời điểm tăng tốc cho một đợt tấn công. Nhiều bàn thắng của tuyển Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét của tiền vệ này.

HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị một tuyến giữa vận hành hiệu quả khi vắng đương kim Quả bóng vàng, và có thể phải điều chỉnh chiến thuật chứ không chỉ là nhân sự thế chỗ.

Nhân sự bớt đi trong khi thách thức lại lớn hơn ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 thực sự là "thuốc thử chất lượng" cho năng lực và khả năng ứng biến của thầy trò HLV Kim Sang-sik.