Siêu máy tính dự đoán bất ngờ ứng viên số 1 vô địch Champions League 2026/27

ANTD.VN - Theo 10.000 lần mô phỏng của Siêu máy tính Opta, Arsenal bất ngờ là đội có xác suất vô địch Champions League 2026/27 cao nhất chứ không phải PSG, đội đăng quang hai mùa gần nhất.

Arsenal bước vào Champions League mùa này với vị thế khác hẳn những năm trước. Sau khi liên tục tiến sâu trong 3 mùa giải gần đây, đội bóng của Mikel Arteta hiện được Opta Power Rankings xếp là CLB mạnh nhất thế giới.

Không phải PSG...(Ảnh: The Guardian)

... mà Arsenal mới là đội được Opta đánh giá cao nhất ở Champions League năm nay (Ảnh: AFP)

Đó cũng là cơ sở để Arsenal đứng đầu danh sách ứng viên vô địch Champions League mùa 2026/27, theo Opta. Bayern Munich đứng ngay phía sau với 19,9%, còn Man City là ứng viên thứ ba với 12%.

Dù đã vô địch 2 mùa gần nhất, PSG chỉ đứng thứ tư với 7,7% cơ hội lập hat-trick danh hiệu.

Mùa này ở vòng phân hạng, Arsenal lần lượt phải gặp Real Madrid trên sân nhà, Bayern Munich trên sân khách, Dortmund trên sân nhà, Real Betis trên sân khách, Lille trên sân nhà, Napoli trên sân khách, Sabah trên sân nhà và Slavia Prague trên sân khách.

Đặc biệt, chuyến làm khách tại sân Bayern là một trong những trở ngại lớn nhất trên hành trình cạnh tranh vị trí dẫn đầu vòng phân hạng.

Dù vậy, Opta vẫn đánh giá khả năng Arsenal giành quyền vào vòng knock-out lên tới 93,1%.

Trong khi đó, trở lại cúp C1, MU được đánh giá có 37,4% khả năng vào tứ kết, 19,1% vào bán kết và chỉ 3,7% cơ hội vô địch.

Những ứng viên còn lại có xác suất vô địch trên 1% gồm Inter Milan 3,4%, Aston Villa 2%, Dortmund 1,8%, Roma 1,4%, Sporting 1,4% và Club Brugge 1%.