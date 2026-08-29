ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, tạm nhường nhiệm vụ cầm đội U23 dự ASIAD 20 cho người khác.

FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức cho các ĐTQG, dự kiến diễn ra tại Indonesia từ ngày 24-9 đến 5-10. Trong khi đó, bóng đá nam ASIAD 20 dành cho đội Olympic, gồm lực lượng U23 cộng thêm tối đa ba cầu thủ quá tuổi, được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 15-9 đến 3-10.

Do trùng thời điểm, HLV Kim Sang-sik buộc phải ưu tiên ĐT Việt Nam, thay vì dẫn U23 Việt Nam tại ASIAD.

HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20, tập trung cho FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam

Người dự kiến được giao nhiệm vụ dẫn U23 Việt Nam tại ASIAD 20 là Đinh Hồng Vinh, HLV từng có thời gian dài làm trợ lý cho ông Kim Sang-sik.

Ông Hồng Vinh cũng đã được giao vai trò quyền HLV trưởng U23 Việt Nam trong một số giải đấu giao hữu và ở đợt tập trung gần nhất. Việc trao quyền cho một HLV đã quen với hệ thống vận hành của ông Kim Sang-sik được xem là phương án phù hợp trong bối cảnh hai đội tuyển phải thi đấu gần như đồng thời.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu Đông Nam Á mở rộng được FIFA tổ chức lần đầu trong năm nay. Giải gồm hai hạng đấu, với 11 đại diện Đông Nam Á cùng ba đội khách mời là Hong Kong (TQ), Pakistan và Bangladesh.

Việt Nam nằm ở bảng B của hạng Nhất (Division 1), cùng Thái Lan, Pakistan và Philippines. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Singapore.

Ở hạng Nhì, Hong Kong, Lào và Brunei nằm ở bảng A, trong khi bảng B gồm Campuchia, Myanmar và Timor Leste.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng, chọn hai đội đứng đầu vào chung kết của từng hạng đấu. Đội vô địch hạng Nhất dự kiến nhận 1 triệu USD tiền thưởng, trong khi phần thưởng cho nhà vô địch hạng Nhì là 300.000 USD.

Điểm đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở việc giải được tổ chức trong lịch FIFA Days. Điều này đồng nghĩa các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Vì thế, giải đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao hơn ASEAN Cup, nơi Việt Nam vừa đăng quang sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 ở chung kết.

Với ĐT Việt Nam, đây sẽ là một thử thách lớn trong bối cảnh đội tuyển vừa trải qua hành trình đăng quang ASEAN Cup. Nếu có lực lượng mạnh nhất, HLV Kim Sang-sik và học trò được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á.