Từ 1-10, khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được chuyển giao về Bộ Quốc phòng

ANTD.VN - Chính phủ đã quyết định chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, kể từ 1-10-2026.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được chuyển giao về Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia; trong đó, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội quản lý.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1-10-2026. Từ ngày 1-10-2026, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 15-9-2026.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.