HLV Mourinho thắng nghẹt thở đội bóng cũ Inter Milan ở Champions League

ANTD.VN - Real Madrid của HLV Jose Mourinho khởi đầu Champions League 2026/27 bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Inter Milan trên sân Bernabeu, ở lượt đầu tiên vòng phân hạng rạng sáng 9-9.

Ở trận thư hùng trên sân Bernabeu, dù nhập cuộc không tốt hơn đội khách nhưng Real Madrid bất ngờ có bàn vươn lên từ sớm. Phút 14, Curtis Jones xử lý lỗi ở giữa sân, tạo điều kiện để Brahim Diaz cướp bóng rồi lập tức chọc khe cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp thoát xuống và nhanh chân dứt điểm đưa Real dẫn 1-0.

Mbappe tỏa sáng giúp Real chiến thắng (Ảnh: Juanjo Martin/EPA)

Đây là bàn thắng thứ 71 của Mbappe tại Champions League, qua đó giúp anh cân bằng thành tích của huyền thoại Raul và vươn lên đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Đến phút 23, cách biệt được nhân đôi. Valverde áp sát Pavard và đoạt được bóng ngay trước vòng cấm, rồi tác động khiến bóng lăn thẳng vào lưới.

Nếu hiệp một chứng kiến Real Madrid tận dụng triệt để những sai lầm của Inter, thì sau giờ nghỉ, thế trận gần như đảo chiều.

Đội khách tăng tốc và liên tục đưa bóng về phía khung thành Courtois. Phút 50, thủ môn người Bỉ phải đổ người cản cú sút của Jones. Chỉ hai phút sau, Thuram có cơ hội rất thuận lợi khi nhận đường căng ngang của Calhanoglu ở khoảng cách chưa tới 10m, nhưng tiền đạo người Pháp lại dứt điểm vọt xà.

HLV Mourinho đánh bại đội bóng cũ Inter Milan (Ảnh: AP)

Courtois tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng của Real, chặn đứng nhiều tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Tổng cộng, Courtois có tới 7 pha cứu thua trong trận đấu.

Dù vậy, sức ép của Inter cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn rút ngắn cách biệt ở phút 77 của Augusto. Bàn thắng khiến sân Bernabeu trở nên căng thẳng. CĐV Inter bắt đầu lên tiếng, trong khi Real Madrid phải lùi sâu chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ đội khách.

Real tiếp tục phải dựa vào Courtois trong những phút cuối. Thủ môn người Bỉ vẫn kịp phản xạ xuất sắc và đẩy bóng ra ngoài sau cú sút nguy hiểm của Mkhitaryan. Anh đứng vững trong những phút còn lại để bảo toàn chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội bóng Hoàng gia.

Chiến thắng giúp Real Madrid có màn khởi đầu thuận lợi tại Champions League, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích đối đầu ấn tượng trước Inter. Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội bóng Hoàng gia đánh bại đại diện Italia tại Champions League.

Haaland lập cú đúp cho Man City (Ảnh: Getty Images)

Ở những diễn biến đáng chú ý khác, Haaland lập cú đúp giúp Man City hạ Porto 2-0 trên sân khách. Dortmund thắng Villarreal 3-2 trên sân nhà và Aston Villa bất ngờ hạ Club Brugge với tỉ số tương tự dù phải làm khách tại Bỉ.