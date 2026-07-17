ANTD.VN - Khi World Cup 2026 chỉ còn trận chung kết, cuộc đua Quả bóng Vàng cũng bước vào giai đoạn quyết định. Trong bối cảnh Lionel Messi đang tỏa sáng rực rỡ cùng Argentina, ban tổ chức Ballon d'Or vừa đưa ra thông điệp đáng chú ý khi khẳng định một cầu thủ thi đấu ngoài châu Âu hoàn toàn có thể được vinh danh.

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi Messi hiện khoác áo Inter Miami tại MLS nhưng vẫn được xem là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho Quả bóng Vàng 2026.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 đảo chiều, Messi sáng cửa lập kỳ tích (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đây, Ballon d'Or từng có những quy định chặt chẽ về đối tượng được trao giải. Khi ra đời, danh hiệu này chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu thi đấu tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Đến năm 1995, France Football mở rộng phạm vi bình chọn cho mọi cầu thủ trên thế giới, nhưng vẫn yêu cầu họ phải khoác áo một CLB châu Âu. Mãi đến năm 2007, điều kiện này mới chính thức bị xóa bỏ, đồng nghĩa Quả bóng Vàng tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bất kể đang thi đấu ở đâu.

Trước khi World Cup 2026 diễn ra, không mấy ai nhắc đến cái tên Messi trong đường đua Quả bóng Vàng năm nay. Đơn giản bởi thành tích của anh ở Mỹ không có gì nổi bật. Tuy nhiên, sau khi cùng Argentina vào chung kết, Messi đang tạo ra cuộc ngược dòng ấn tượng.

Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina ghi 8 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo sau 7 trận đấu. Anh là đầu tàu đưa Argentina vào trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp và chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận.

Nếu cùng La Albiceleste bảo vệ thành công ngôi vương, Messi hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 9 Quả bóng Vàng, qua đó tiếp tục gia tăng khoảng cách với phần còn lại của thế giới bóng đá.

Dù vậy, cuộc cạnh tranh vẫn rất quyết liệt. Theo bảng xếp hạng Ballon d'Or 2026 Power Rankings mới nhất do Goal công bố sau bán kết World Cup, Harry Kane vẫn giữ vị trí số một trong danh sách ứng viên, với Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Rodri bám đuổi phía sau.

Cách đây 3 năm, chính Messi từng là cầu thủ đầu tiên thi đấu ngoài châu Âu giành Quả bóng Vàng. Ở lễ trao giải lần thứ 67 diễn ra ngày 30-10-2023, Messi đã là ngườicủa Inter Miami, trở thành cầu thủ nam đầu tiên giành Ballon d'Or khi khoác áo một CLB ngoài châu Âu.