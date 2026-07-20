ĐT Argentina bị điều tra vì vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - FIFA đã mở cuộc điều tra về những hành vi bạo lực của ĐT Argentina sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Tiền vệ Leandro Paredes là cái tên đối diện nguy cơ nhận án phạt nặng nhất, trong khi Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng có thể bị xem xét trách nhiệm.

Trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife khép lại với chức vô địch dành cho Tây Ban Nha, nhưng bầu không khí lễ đăng quang nhanh chóng bị phủ bóng bởi màn xô xát giữa cầu thủ hai đội ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Slavko Vincic.

Theo các hình ảnh ghi lại trên sân, Leandro Paredes là nhân vật chính trong vụ việc.

Leandro Paredes (số 5) là nhân vật chính trong vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Tiền vệ 32 tuổi lao vào khu vực các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng, đẩy ngã trung vệ Eric Garcia rồi tiếp tục túm cổ đối phương khi cầu thủ này đứng dậy.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi Paredes tiếp tục hướng sang Gavi, xô ngã tiền vệ trẻ của Tây Ban Nha và định ăn thua đủ. Chỉ khi các đồng đội cùng thành viên ban huấn luyện hai đội can thiệp, tình hình mới được kiểm soát.

Trọng tài Slavko Vincic đã phải rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Paredes. Trước đó, cầu thủ Argentina đã phải nhận một thẻ vàng và có thêm nhiều pha phạm lỗi khác nhưng không bị truất quyền thi đấu trong thời gian bóng lăn.

Không chỉ Paredes, hậu vệ Nahuel Molina cũng nằm trong danh sách những cá nhân bị FIFA theo dõi. Hình ảnh truyền hình cho thấy Molina có động tác vung tay về phía đội trưởng Rodri trong lúc thủ quân Tây Ban Nha chạy đi chia vui cùng đồng đội. Tình huống này được cho là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang.

Theo quy trình kỷ luật của FIFA, báo cáo từ trọng tài, giám sát trận đấu cùng toàn bộ hình ảnh và video liên quan sẽ được chuyển tới Ủy ban kỷ luật độc lập để đánh giá trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Những hình ảnh xấu xí mà các cầu thủ Argentina để lại ở trận chung kết (Ảnh: Mail Sport)

Theo quy định của FIFA, những hành vi bạo lực như đấm, đá, thúc cùi chỏ, cắn, nhổ nước bọt hoặc tấn công đối thủ sẽ bị treo giò tối thiểu ba trận. Ngoài ra, FIFA có quyền áp dụng án phạt bổ sung sau khi xem lại băng hình, kể cả với những tình huống mà tổ trọng tài không phát hiện trong trận đấu.

Leandro Paredes hay Nahuel Molina và một số thành viên khác của ĐT Argentina hoàn toàn có thể bị xử phạt nặng trong những ngày tới.

Không chỉ các cá nhân liên quan, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng đứng trước khả năng bị xử lý, do để cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện của mình cùng có hành vi vi phạm trong trận đấu.