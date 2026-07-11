Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ VHTT&DL tổ chức Tuần phim kỷ niệm sự kiện đặc biệt ý nghĩa này từ ngày 21 đến 28-7-2026 trên phạm vi cả nước với chuỗi hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, Tuần phim được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Cách mạng cùng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, chương trình hướng tới tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng và thân nhân gia đình chính sách; đồng thời góp phần bồi đắp lý tưởng Cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, Tuần phim còn tiếp tục phát huy vai trò của điện ảnh trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn được tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ...

Lễ khai mạc Tuần phim sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 21-7 tới tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Bộ phim điện ảnh "Đừng đốt" của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh được lựa chọn chiếu mở màn. Sau buổi chiếu sẽ có chương trình giao lưu giữa đạo diễn, diễn viên, đoàn làm phim cùng đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, qua đó giúp khán giả hiểu thêm về giá trị lịch sử, nhân văn của tác phẩm.

Tại khu vực phía Nam, lễ khai mạc diễn ra ngày 22-7 tại TP.HCM với bộ phim "Chị Tư Hậu" của biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Trong khuôn khổ Tuần phim, Sở VH&TT TP.HCM cũng sẽ tổ chức tọa đàm "Sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống Cách mạng trong giai đoạn mới - Giá trị kế thừa và phát huy dòng phim Cách mạng Việt Nam". Bên cạnh các suất chiếu, nhiều chương trình giao lưu giữa đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và êkíp sáng tạo cũng được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của các tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng, góp phần làm phong phú hơn không gian sáng tạo của thành phố thuộc mạng lưới "Thành phố Điện ảnh UNESCO".

Tại khu vực miền Trung, lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức tối 23-7 tại Hà Tĩnh, kết hợp chiếu bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu giữa đoàn làm phim với cựu chiến binh, người có công với Cách mạng, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân địa phương. Chương trình hướng tới lan tỏa những giá trị nhân văn của điện ảnh cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ngày 24-7, đoàn nghệ sĩ, diễn viên bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" sẽ tiếp tục tham gia chương trình chiếu phim và giao lưu tại Quảng Trị. Đây là hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ VHTT&DL chủ trì tổ chức trong khuôn khổ mô hình sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Cũng tại mảnh đất lịch sử Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn kết hợp chiếu phim phục vụ các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công với Cách mạng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Song song với hoạt động chiếu phim, Cục Điện ảnh phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với Cách mạng.

Lần đầu tiên, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim như: CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema... đồng hành triển khai chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên toàn quốc. Trong các ngày 22, 23 và 24-7, các cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào lúc 10h và 16h, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với Cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL chia sẻ, song song với hệ thống rạp thương mại, chương trình còn được triển khai rộng khắp trên hệ thống rạp chiếu phim Nhà nước và các đội chiếu phim lưu động. Cục Điện ảnh phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), Trung tâm Dịch vụ truyền hình TV360 cùng các đội chiếu phim lưu động thuộc trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều đợt chiếu phim phục vụ nhân dân trên khắp cả nước.

Cùng với các hoạt động của Cục Điện ảnh, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phát hành phim Quân đội cũng triển khai các đợt chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, tùy điều kiện thực tế tại từng đơn vị, kết hợp phục vụ nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình tới đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé của rạp từ 3 đến 5 ngày trước mỗi suất chiếu. Bên cạnh đó, các rạp cũng bố trí từ một đến hai hàng ghế ưu tiên dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đối tượng ưu tiên đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.

Với quy mô triển khai trên toàn quốc cùng sự chung tay của các cơ quan quản lý, lực lượng quân đội, hệ thống rạp chiếu phim và doanh nghiệp điện ảnh, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ khẳng định vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa - chính trị mà còn tạo nên môi trường giáo dục trực quan, sinh động, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, lý tưởng Cách mạng và tinh thần biết ơn các thế hệ đi trước trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.