Sau gần 3 tuần phát hành, “Come my way” của Sơn Tùng giờ thế nào?

ANTD.VN - Kể từ thời điểm chính thức phát hành vào tối 28-5-2026, hiện MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã tiến sát mốc 34 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này cũng nói lên nhiều điều đáng suy ngẫm. Đây là một thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng cạnh tranh, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút hàng đầu của giọng ca được xếp hàng đầu nhạc Việt.

Cái bắt tay lịch sử giữa Sơn Tùng M-TP và Rapper Tyga góp phần làm nên thành công của MV "Come my way"

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP đã có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng sau khi ra mắt toàn cầu. Chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên, MV này thu về hơn 13 triệu lượt xem và nhanh chóng thống trị bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam. Sau 48 giờ, lượng xem đã vượt con số 17 triệu, trở thành một trong những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của V-Pop trong năm 2026. Không thể phủ nhận sức nóng từ sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau thời gian dài vắng bóng, cùng sự xuất hiện của Rapper người Mỹ - Tyga đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ngay từ trước thời điểm MV được phát hành.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào số liệu tăng trưởng về lượt xem trong gần ba tuần vừa qua có thể thấy dễ dàng nhận thấy sau giai đoạn đầu bùng nổ thì tốc độ tăng trưởng của “Com my way” đang có dấu hiệu chững lại. Trong số gần 34 triệu lượt xem tính đến chiều ngày 16-6-2026 thì có tới một nửa là thành tích được tạo ra từ hai ngày đầu tiên. Những ngày tiếp theo ghi nhận mức tăng trưởng về lượt xem khá đều, ổn định nhưng có sự bứt phá rõ rệt.

Sơn Tùng M-TP sang tận Mỹ dựng bối cảnh ghi hình cho "Come my way"

Không thể phủ nhận sức mạnh cực lớn của cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP khi mỗi lần nam ca sĩ này phát hành sản phẩm âm nhạc mới đều trở thành một sự kiện gây “sốt” trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, bao gồm cả sự háo hức chờ đợi từ người hâm mộ anh và cả những tranh cãi từ một bộ phận dư luận được gọi là “anti-fan” nam ca sĩ. Có điều, tốc độ tăng trưởng về lượt xem cũng phản ánh rằng MV "Come my way" có lẽ chưa tạo ra được hiệu ứng lan tỏa thật sự mạnh mẽ như một số bản “hit” trước đây của anh như: "Nơi này có anh", "Hãy trao cho anh" hay "Đừng làm trái tim anh đau"… Điều này cũng dễ hiểu bởi "Come my way" là ca khúc tiếng Anh, mang màu sắc Afrobeat và R&B hiện đại, cho thấy định hướng từ đầu của chủ nhân MV là hướng tới thị trường quốc tế. Đây là bước đi táo bạo cho thấy tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nam ca sĩ trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó cũng khiến “Come my way” trở nên khó tiếp cận hơn với một bộ phận khán giả đại chúng trong nước, nơi mà các bản “hit” bằng tiếng Việt vẫn thường được ưa chuộng và phổ biến hơn. Minh chứng là nhiều ý kiến người nghe đánh giá cao chất lượng hình ảnh, kỹ thuật sản xuất và tính quốc tế của MV, nhưng lại cho rằng ca từ và giai điệu của ca khúc nghe không dễ…quen tai.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP trao đổi cùng êkip trong quá trình ghi hình "Come my way"

Bên cạnh đó, có thể dễ dàng thấy sự hợp tác với Raper đình đám thế giới Tyga góp phần giúp MV “Come my way” thu hút thêm sự quan tâm từ cộng đồng người nghe quốc tế. Thực tế thì khâu hình ảnh được đầu tư công phu, kết hợp giữa yếu tố văn hóa Việt Nam và phong cách sản xuất hiện đại đã khiến MV này nhận về nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn âm nhạc quốc tế. Có thời điểm, MV của nam ca sĩ còn liên tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những video âm nhạc được xem nhiều nhất thế giới.

Thành tích này khiến nhiều người ngạc nhiên khi Sơn Tùng có thể vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế, trong đó có ca khúc "Dai Dai" của Shakira và Burna Boy để vươn lên thứ hạng số . Điều này cũng là minh chứng cho thấy sức hút không chỉ đến từ cộng đồng người hâm mộ trong nước mà còn phản ánh sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với màn trở lại của nam ca sĩ Việt Nam. Việc một sản phẩm âm nhạc Việt Nam liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng YouTube toàn cầu trong nhiều ngày là điều không tưởng. Bởi vậy, bên cạnh cột mốc hơn 20 triệu lượt xem sau 3 ngày, vị trí số 1 thế giới mà "Come My Way" đạt được được xem là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của MV này kể từ ngày ra mắt.

Có lẽ điều mà Sơn Tùng M-TP hướng tới không đơn giản chỉ là lượt xem "khủng"

Dẫu vậy, nếu đánh giá thành công của "Come my way" chỉ bằng số lượt xem sẽ là chưa đầy đủ. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng, nhiều nghệ sĩ không còn đặt mục tiêu duy nhất là tạo ra những bản “hit” đại chúng. Thay vào đó, họ hướng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, định vị phong cách và mở rộng thị trường. Xét ở góc độ này, "Come my way" có thể được xem là một bước đi chiến lược trong hành trình quốc tế hóa của Sơn Tùng M-TP. Gần 34 triệu lượt xem sau chưa đầy ba tuần vẫn là một thành tích đáng nể đối với bất kỳ nghệ sĩ Việt Nam nào. Nhưng quan trọng hơn cả những con số, MV đã tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi về âm nhạc, về hướng đi nghệ thuật và về tham vọng vươn ra thế giới của một trong những ngôi sao lớn nhất V-Pop hiện nay. Và có lẽ đó mới là giá trị lâu dài mà "Come my way" mang lại sau những ngày đầu bùng nổ.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không còn đơn thuần chạy theo các kỷ lục lượt xem như giai đoạn đầu của sự nghiệp. Những sản phẩm gần đây cho thấy nam ca sĩ đang ưu tiên việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ mang tầm khu vực và quốc tế hơn là chỉ tạo ra các ca khúc “hit” với lượt xem “khủng”. Nhìn từ góc độ đó, "Come My Way" có thể không phải là ca khúc bùng nổ nhất trong sự nghiệp Sơn Tùng, nhưng lại là một trong những dự án thể hiện rõ nhất tham vọng phát triển lâu dài của nam ca sĩ, đó là mở ra một chương mới cho hành trình chinh phục thị trường quốc tế.