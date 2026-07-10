Những bóng hồng rạng rỡ tại giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Các khán giả đến xem giải đấu Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026) đã chứng kiến màn "đổ bộ" đầy ấn tượng của những bóng hồng xinh đẹp và tài năng trong bộ môn này. Không chỉ thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng thể thao khỏe khoắn, các tay vợt nữ còn khiến khán giả trầm trồ bằng tư duy chiến thuật nhạy bén cùng lối đánh xuất sắc, cống hiến những trận cầu mãn nhãn.