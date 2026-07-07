Soobin, Binz.. cùng dàn sao thăng hoa trong đêm mở màn “Kosmik Live Concert 2026" tại Mỹ

ANTD.VN - Đêm diễn mở màn siêu concert “Kosmik Live Concert 2026: Spacespeakers 15th Anniversary” tại Las Vegas đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của SpaceSpeakers Label (SS Label), mà còn là bước khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình "From Local To Global" - Đưa âm nhạc đương đại Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại hải ngoại và khán giả quốc tế.

Đêm diễn mở màn siêu concert “Kosmik Live Concert 2026: Spacespeakers 15th Anniversary” tại Las Vegas đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của SpaceSpeakers Label (SS Label), mà còn là bước khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình "From Local To Global" - Đưa âm nhạc đương đại Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại hải ngoại và khán giả quốc tế.

Sự kiện quy tụ trọn vẹn dàn nghệ sĩ trực thuộc SS Label, sự trở lại của mảnh ghép SpaceSpeakers Kimmese, cùng dàn khách mời Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn, 16 Typh, Cường Seven và Kiên Ứng. Hai đêm diễn đã mang đến những màn kết hợp đa thế hệ đúng như kỳ vọng của khán giả đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sản xuất tầm cỡ quốc tế của SS Label.

Đêm diễn được hâm nóng từ những giây phút đầu tiên với set nhạc bùng nổ của DJ Mie, trước khi nhường chỗ cho màn chào sân ấn tượng từ “SS Swag” huyền thoại một thời qua phần trình diễn của Rhymastic và Kimmese. Liền mạch cảm xúc, Lil Wuyn tiếp quản sân khấu với màn gieo vần cực "bén" cùng “Cancel Talk”, trong khi 16 Typh đẩy nhịp độ lên cao cùng “Million Dollar Boy” và “Walk On The Street”.

Rhymastic đưa khán giả bước vào một không gian đậm tính nghệ thuật

Ngay sau đó, Rhymastic đưa khán giả bước vào một không gian đậm tính nghệ thuật, thăng hoa với “Giàu sang” và “Nến và hoa” giữa vòng vây của hàng chục ngọn nến lung linh. Tiếp nối sức nóng, Kimmese phô diễn chất giọng nội lực, đưa khán giả đến các bản tình ca năm tháng của "Hương ngọc lan" và “Loving You Sunny”.

Bữa tiệc thị giác tiếp tục dẫn nối với những ý tưởng dàn dựng độc bản. Andree Right Hand biến sân khấu thành một sàn đấu boxing rực lửa, oanh tạc bằng bản mashup “Tetvoven - Dân chơi sao phải khóc - Đổi tư thế”.

Cường Seven cùng vũ đoàn với phần trình diễn đầy cuốn hút

Không khí giới Underground được tái hiện chân thực khi Binz dẫn dắt khán giả vào không gian đường phố tráng lệ qua “They Said”, “Gene” và bản hit quốc dân "Big City Boy". Đặc biệt, sự kết hợp chớp nhoáng đầy ngẫu hứng của bộ đôi Binz và Andree trong "Krazy" càng khiến cả khán đài như bùng nổ. Ở một góc khác, Cường Seven xuất hiện đầy cuốn hút, hóa thân thành quý ông lịch lãm trình diễn bản mashup "Beautiful Girl - Quên lối về" cùng các dancer bên cạnh các khối hộp mica phát sáng huyền ảo.

Không gian bất chợt lắng đọng khi Soobin xuất hiện, khoe kỹ năng lướt phím điêu luyện trên piano, dẫn dắt khán giả đắm chìm vào không gian ballad hoài niệm của “Phía sau một cô gái” và “Giá như”.

Soobin rạng rỡ trên sân khấu “Kosmik Live Concert 2026" ở Las Vegas

Chuyến du hành Kosmik càng thêm đa sắc với những màn giao thoa âm nhạc bất ngờ từ những người bạn thân thiết: Xuân Nghi và Kiên Ứng cùng ngân nga “Summer Night” lãng mạn; Bùi Công Nam trổ tài đàn piano đầy cảm xúc với “I Love You” và khuấy động sân khấu cùng "Chúa tể"; Bùi Lan Hương hóa thân đầy ma mị và quyền lực trong “Ngày chưa giông bão”, đánh dấu lần đầu tiên kết hợp trình diễn cùng Rhymastic tạo nên không gian âm nhạc quyến rũ với “Nhan Sax”; Kay Trần "đốt cháy" mọi giác quan qua “Gọi cháy máy” và đưa khán giả quay về miền ký ức với "Phía sau em".

Điểm nhấn bùng nổ nhất phải kể đến sân khấu “Nước hoa” khi hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo phấn khích chứng kiến sự trở lại của những “Nam thần rực lửa” - Soobin, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng bất ngờ xuất hiện từ nhiều góc khác nhau. Sức nóng chạm đỉnh khi Soobin tiếp nối bằng "Blackjack", trước khi hội ngộ cùng Binz và Rhymastic trong "Freaky Squad".

Khách mời Kay Trần cùng các "anh tài" Kiên Ứng, Cường Seven, Soobin bùng nổ với "Nước hoa"

Chuyến hành trình “Kosmik live concert 2026: Spacespeakers 15th Anniversar In Las Vegas” chính thức khép lại trọn vẹn trong sự vỡ òa khi giai điệu “Nguyên team đi vào hết” vang lên, quy tụ tất cả các nghệ sĩ cùng hòa giọng, khắc sâu một đêm diễn mãn nhãn, mãn nhĩ.

Với hệ thống cầu thang lớn có bánh xe di chuyển linh hoạt giữa các tiết mục, đàn grand piano, dàn đèn đường (lamppost), bối cảnh võ đài, cùng hệ thống ánh sáng đi cùng hiệu ứng khói, lửa, confetti được tính toán chi tiết theo từng nhịp nhạc, đã giúp khán giả có mặt tại “Kosmik live concert 2026: Spacespeakers 15th Anniversar In Las Vegas” được trải nghiệm trọn vẹn hành trình âm nhạc từ quá khứ, hiện tại, tương lai.

Bên cạnh khâu dàn dựng, chương trình đánh dấu sự hội tụ trọn vẹn của các nghệ sĩ trực thuộc SS Label: Rhymastic, Binz, Soobin, Cường Seven, Kiên Ứng cùng sự trở lại của OG SpaceSpeakers - Kimmese. Từng phong cách âm nhạc đặc trưng được lồng ghép hài hòa cùng dàn khách mời: Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn và 16 Typh.

Hơn cả một sự kiện kỷ niệm 15 năm, đêm diễn mở màn của “Kosmik Live Concert 2026: Spacespeakers 15th Anniversar In Las Vegas” là dịp để các nghệ sĩ dùng âm nhạc tri ân cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đây cũng là một bước đi trong việc giới thiệu nghệ thuật đương đại Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế.