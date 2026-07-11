Mai Ngô sẵn sàng cho hành trình Miss Supranational 2026

ANTD.VN - Trước ngày chính thức lên đường tham dự Miss Supranational 2026, Á hậu Mai Ngô đã có buổi gặp gỡ thân mật cùng giới truyền thông, đối tác và những người đồng hành để chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sau nhiều tháng rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, Mai Ngô cho biết cô đang bước vào cuộc thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. Với cô, Miss Supranational không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại, độc lập, giàu năng lượng và luôn dám theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Mai Ngô xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện gặp gỡ truyền thông trước ngày lên đường đến với sân chơi Miss Supranational 2026 tại Ba Lan

Trong suốt quá trình chuẩn bị, đại diện Việt Nam tập trung đầu tư vào khả năng giao tiếp quốc tế, kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh cá nhân cũng như các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam. Cô kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc riêng biệt, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và bản lĩnh của người phụ nữ Việt trên sân khấu quốc tế.

Chia sẻ về kỳ vọng tại cuộc thi, Mai Ngô cho biết cô không đặt áp lực lên một danh hiệu cụ thể mà hướng đến việc chinh phục từng thử thách bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến. Với cô, thành công lớn nhất là có thể truyền cảm hứng về sự kiên trì, lòng dũng cảm và niềm tin vào bản thân đến những người đang theo dõi hành trình của mình.

Ông Phạm Duy Khánh - Đại diện đơn vị nắm bản quyền cuộc thi chia sẻ lý do chọn Mai Ngô cho Miss Supranational 2026

Đại diện Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đơn vị đồng hành và những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Sự động viên từ mọi người được xem là nguồn năng lượng quý giá để Mai Ngô tự tin bước ra đấu trường quốc tế và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Miss Supranational 2026 sẽ quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và tranh tài hấp dẫn.

Hành trình của Mai Ngô tại cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu trong những ngày tới.