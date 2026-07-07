Diva Opera Diana Damrau lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

ANTD.VN - Diva Opera hàng đầu thế giới Diana Damrau sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong hòa nhạc "The Symphony of Time". Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, diễn ra vào tối 10-7-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023 - 9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt "The Symphony of Time" sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới và Việt Nam. Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của nữ danh ca Opera Diana Damrau, một trong những giọng Soprano xuất sắc của làng nhạc cổ điển đương đại.

Diana Damrau được biết đến với chất giọng Soprano trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng khả năng xử lý những tác phẩm có độ khó cao. Bà đặc biệt nổi tiếng với kỹ thuật thanh nhạc coloratura đòi hỏi sự linh hoạt, tốc độ, độ chính xác và khả năng kiểm soát giọng hát ở mức rất cao.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với vai "Nữ hoàng bóng đêm" (Queen of the Night) trong vở "Die Zauberflöte" (Cây sáo thần) của Mozart. Đây được xem là một trong những vai diễn khó bậc nhất dành cho giọng Soprano trong kho tàng Opera thế giới và cũng là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của bà.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Diana Damrau đã ghi dấu với hàng loạt vai diễn kinh điển trong các tác phẩm của: Mozart, Donizetti, Verdi và Richard Strauss. Những vai diễn trong các tác phẩm "Lucia di Lammermoor", "La Traviata", "Manon", "Roméo et Juliette"... đã đưa bà xuất hiện trên nhiều sân khấu Opera danh tiếng như Metropolitan Opera (New York), La Scala (Milan), Vienna State Opera, Royal Opera House (London), Opéra National de Paris và Salzburg Festival, chinh phục đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển trên toàn thế giới.

Bên cạnh thành công trên sân khấu Opera, Diana Damrau còn được đánh giá cao ở lĩnh vực hòa nhạc và thu âm. Bà là nghệ sĩ thu âm độc quyền của Warner/Erato với nhiều album giành các giải thưởng tiếng quốc tế. Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều lần hợp tác với các tên tuổi lớn như: Jonas Kaufmann, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng những dàn nhạc nổi tiếng gồm Berlin Philharmonic và Los Angeles Philharmonic.

Những cống hiến của Diana Damrau cho nghệ thuật được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng danh giá. Bà được phong danh hiệu "Kammersängerin" của Bavarian State Opera (Nghệ sĩ hát thính phòng danh dự của Nhà hát Opera Quốc gia Bayern), nhận "Huân chương Khoa học và Nghệ thuật Maximilian" của bang Bavaria, "Huân chương Công trạng" của Cộng hòa Liên bang Đức", đồng thời nhiều lần được các tổ chức và tạp chí Opera quốc tế bình chọn là "Ca sĩ của năm".

Không chỉ được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, Diana Damrau còn chinh phục công chúng nhờ khả năng diễn xuất và truyền tải cảm xúc trên sân khấu. Trong hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, bà luôn theo đuổi quan niệm Opera không đơn thuần là những giai điệu đẹp mà còn là nghệ thuật kể chuyện bằng giọng hát.

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, hòa nhạc "The Symphony of Time" sẽ mang đến cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam thưởng thức màn trình diễn của Diana Damrau cùng tenor Javier Camarena, mezzo-soprano Marina Viotti và các nghệ sĩ Việt Nam trên cùng một sân khấu.