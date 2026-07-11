Tùng Dương ra MV chỉ để trả lời một câu hỏi đang "trend" trên mạng xã hội

ANTD.VN - Tùng Dương chọn làm MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" để kể những câu chuyện đời thường về hành trình đi tìm giá trị sống của mỗi con người. Nhưng đằng sau MV ấy dường như còn một tham vọng khác. Sau hơn 25 năm không ngừng sáng tạo trên con đường nghệ thuật "độc đạo", việc anh tiết lộ đang thực hiện một album nhạc trẻ khiến không ít người tò mò. Phải chăng Tùng Dương đang muốn tiến gần khán giả trẻ hơn, theo cách của riêng mình?

Đáp án cho những cuộc đời "chưa rực rỡ"

Ít ai nghĩ sau hơn 25 năm ca hát, Tùng Dương lại bắt đầu nhắc nhiều đến hai chữ "nhạc trẻ". Nhưng theo MC Nguyên Khang, ý định ấy đã xuất hiện từ khá lâu, trước cả khi MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" được hoàn thành. Trong một lần cả hai ngồi trò chuyện với nhau dịp trước Tết vừa qua, Tùng Dương kể với anh rằng đang muốn tìm những cộng sự trẻ để thực hiện một album mới về nhạc trẻ. Gần như cùng thời điểm đó, Đạt Max - một nhạc sĩ trẻ chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm việc với Tùng Dương lại gửi đến nam ca sĩ bản demo của một ca khúc được viết từ câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?".

"Tôi nghĩ đó là một sự sắp đặt rất thú vị của duyên số, là tín hiệu từ vũ trụ." - Nguyên Khang chia sẻ khi nhìn lại cuộc gặp giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Đạt Max kể bài hát này không phải sản phẩm được đặt hàng. Ban đầu, câu nói ấy chỉ khiến anh thấy thú vị như bao người khác. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy nó giống một câu hỏi dành cho chính mình. Là người theo đuổi nghệ thuật, anh cũng từng có những lúc hoài nghi, từng nghĩ đến chuyện dừng lại khi mọi thứ không như mong muốn. Rồi anh nhận ra "rực rỡ" không nhất thiết phải là nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà chỉ cần được tiếp tục sống với đam mê, hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận được lời nhắn rằng âm nhạc của mình đã tiếp thêm động lực cho người khác, với anh, đó cũng đã là những khoảnh khắc rất đáng quý.

Diễn viên Thừa Anh Tuấn, tác giả Đạt Max, Divo Tùng Dương và đồng đạo diễn Trương Kiên

Khi viết xong ca khúc, người đầu tiên Đạt Max nghĩ đến là Tùng Dương. Anh tìm Facebook của nam ca sĩ, lần theo thông tin để liên hệ với quản lý rồi gửi bản demo, gần như không đặt kỳ vọng sẽ có phản hồi. Thế nhưng câu trả lời đến nhanh hơn anh nghĩ. Điều khiến Đạt Max vui nhất không chỉ là bài hát được lựa chọn mà là nó được thể hiện bởi đúng giọng ca anh hình dung ngay từ đầu.

Nếu câu chuyện của bài hát đến khá tự nhiên thì phần âm nhạc lại trải qua một cuộc đổi hướng vào phút chót. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng kể Tùng Dương gửi demo ca khúc và nói muốn làm theo phong cách Ballad. Nhưng nghe xong, anh gọi điện lại ngay và bày tỏ quan điểm rằng phần lời ca khúc mang tinh thần rất mạnh, nói về việc dám mơ, dám sống và dám bước tiếp nên nếu phối theo ballad sẽ khó truyền tải trọn vẹn năng lượng của ca khúc. Sau khi trao đổi, cả hai thống nhất chuyển sang Rock. Với anh, những bài hát mang tinh thần truyền cảm hứng như thế này gần như mặc nhiên gắn với chất giọng đầy nội lực và có sức truyền cảm hứng của Tùng Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng

Điều thú vị là dù công bố đang thực hiện một album nhạc trẻ, Tùng Dương lại không chọn cách thay đổi bằng việc từ bỏ màu sắc âm nhạc vốn đã gắn với mình. Rock vẫn xuất hiện ở đoạn cao trào, giọng hát vẫn đầy nội lực, chỉ có cách kể câu chuyện trở nên gần gũi hơn. Thay vì nói về hành trình của một nghệ sĩ đã có chỗ đứng, anh hướng sự chú ý tới những người đang đối diện với áp lực rất đời. Đó là một người trẻ phải làm nhiều công việc để theo đuổi ước mơ, một người làm sáng tạo loay hoay giữa đam mê và mưu sinh, hay một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong vòng quay quen thuộc mỗi ngày.

Đồng đạo diễn MV - Trương Kiên cho biết, kịch bản không được xây dựng từ những ý tưởng quá xa vời. Chính anh cũng từng có quãng thời gian vừa học vừa làm để theo đuổi nghề. Đến khi có công ty riêng, điều từng là ước mơ lại kéo theo những áp lực khác khi phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Hay nhân vật nhiếp ảnh gia cũng phản chiếu câu chuyện của nhiều người làm nghề sáng tạo khi những ngày đầu luôn đầy hứng khởi, nhưng càng về sau càng dễ bị cuốn vào việc làm hài lòng số đông để tồn tại.

"Đó không chỉ là câu chuyện của tôi mà còn của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh." - Trương Kiên chia sẻ.

Có lẽ vì thế, lần này Tùng Dương chọn đứng lùi lại phía sau. Anh không hóa thân thành người giao hàng, nhân viên văn phòng hay nhiếp ảnh gia, mà vẫn xuất hiện với hình ảnh một người nghệ sĩ để quan sát và cất tiếng hát cho những câu chuyện rất gần với đời sống. Như chính anh chia sẻ, nếu chỉ kể về sự "rực rỡ" của Tùng Dương thì đó mới là một lát cắt rất nhỏ. Điều anh muốn nói đến nhiều hơn là những con người vẫn bền bỉ đi tiếp, dù cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng có ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay.

Thay đổi để gần hơn, nhưng không đánh mất mình

Nếu chỉ nhìn vào cụm từ "album nhạc trẻ", không ít người sẽ nghĩ Tùng Dương đang bắt đầu một hành trình khác, thậm chí là bước ra khỏi vùng an toàn trong địa hạt nghệ thuật "độc đạo" riêng của mình để tìm đến thị hiếu số đông. Thực tế, chính anh cũng thừa nhận sau 25 năm làm nghề, nếu chỉ hát một thể loại hay tự đóng khung trong một màu sắc thì bản thân người nghệ sĩ cũng sẽ thấy nhàm chán. Bởi vậy, MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" được xem như điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, nhưng không phải sự thay đổi theo kiểu phủ nhận những gì đã làm nên tên tuổi của mình.

Việc nam ca sĩ lựa chọn êkíp trẻ cũng cho thấy điều đó. Từ nhạc sĩ Đạt Max, đạo diễn trẻ Jayden Trần đến đồng đạo diễn Trương Kiên, Tùng Dương chủ động mở không gian sáng tạo cho những cộng sự thuộc thế hệ sau. Theo Trương Kiên, ngay từ đầu Tùng Dương và bà xã của anh đã dành nhiều thời gian trao đổi về cách nhìn cuộc sống, để những người trẻ trong êkíp kết hợp với trải nghiệm của chính mình xây dựng nên kịch bản nhiều lớp nghĩa hơn là chỉ minh họa ca từ.

Đạo diễn cho biết anh từng nghĩ Tùng Dương sẽ tiếp tục theo đuổi một MV hoành tráng như "Cánh chim Phượng hoàng". Nhưng khi nghe ca khúc và biết định hướng, anh nhận ra đây là một bước chuyển khá lớn. Điều êkíp muốn kể không phải câu chuyện của một "ngôi sao", mà là những áp lực rất quen thuộc với người trẻ hôm nay, từ áp lực mưu sinh, áp lực phải thành công, áp lực phải làm hài lòng số đông và cả cảm giác đánh mất chính mình trong guồng quay ấy.

Ngay cả diễn viên Thừa Tuấn Anh cũng cho biết khi xem lại thành phẩm, điều khiến anh ấn tượng không phải mình đóng ba vai khác nhau, mà là nhìn thấy nhiều lát cắt của cuộc sống trong đó. Theo anh, sự "rực rỡ" không nằm ở đích đến mà là cả hành trình kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng.

Đó cũng là lý do Tùng Dương không lựa chọn hóa thân thành một người giao hàng, một nhân viên văn phòng hay một nhiếp ảnh gia. Anh cho rằng có nhiều cách để tôn vinh một con người, không nhất thiết phải mặc đúng bộ quần áo hay làm đúng nghề của họ. Điều anh muốn tôn vinh là nghị lực, là cách mỗi người vượt qua hoàn cảnh và không từ bỏ cuộc sống.



"Nếu chỉ kể về sự rực rỡ của Tùng Dương thì đó chỉ là góc nhìn rất nhỏ và khá phiến diện. Điều khiến tôi quan tâm hơn là những con người bình thường ngoài kia. Ba nhân vật trong MV với ba cuộc đời khác nhau mới chính là đời sống, tôi không còn hát cho riêng mình nữa mà muốn hát để tôn vinh tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng có sự rực rỡ riêng." - Tùng Dương bộc bạch.

Có lẽ vì thế, dù công bố thực hiện album nhạc trẻ, Tùng Dương vẫn không lựa chọn con đường dễ nhất để tiếp cận khán giả. Ca khúc mở màn từng được tính đến phương án phối theo hướng Ballad để nhẹ nhàng hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý với Nguyễn Hữu Vượng đưa bài hát trở lại chất Rock. Quyết định ấy cho thấy sự thay đổi của Tùng Dương không nằm ở việc cố gắng trở thành một nghệ sĩ khác, mà là tìm một cách kể mới cho những điều anh vẫn luôn theo đuổi.

Diva Thanh Lam nhận định Tùng Dương đã "cháy nổ" vừa vặn khi hát về nhạc trẻ

"Diva" Thanh Lam cũng nhận xét điều chị thích nhất ở sản phẩm lần này là cách Tùng Dương kiểm soát nguồn năng lượng vốn rất đặc trưng của mình. Theo chị, đến đoạn chuyển sang Rock, nam ca sĩ trở về đúng "bản địa", nhưng sự bùng nổ được tiết chế vừa đủ để khán giả dễ tiếp nhận hơn. Đó cũng là điểm khác biệt so với nhiều dự án trước đây, khi Tùng Dương thường đẩy cảm xúc lên mức cực đại.

Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, Tùng Dương có lẽ không còn phải chứng minh mình có thể hát gì hay làm gì. Điều khiến lần trở lại này đáng chú ý nằm ở việc anh vẫn chủ động tìm kiếm những cộng sự mới, lắng nghe những góc nhìn mới và sẵn sàng thay đổi cách kể câu chuyện của mình. MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" có thể chưa phải là một bước ngoặt về âm nhạc của anh, nhưng lại là tín hiệu cho thấy một nghệ sĩ đã có vị trí vẫn không muốn đứng yên, dù đã chạm đến đỉnh cao.

"Nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì đôi khi chính vùng an toàn ấy lại trở thành giới hạn của mình." Có lẽ đây cũng là thông điệp lớn hơn mà Tùng Dương muốn gửi gắm qua lần trở lại này. Không phải ai cũng cần một cuộc đời thật "rực rỡ" theo cách người khác kỳ vọng. Nhưng với người nghệ sĩ, việc không ngừng làm mới chính mình để tiếp tục tìm thấy cảm hứng sáng tạo cũng là một cách để giữ ngọn lửa nghề luôn bền bỉ và rực rỡ theo cách riêng của mình.