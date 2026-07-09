Ngày càng nhiều du khách Việt tận dụng AI lên kế hoạch cho chuyến đi

ANTD.VN - Ngày càng nhiều du khách Việt tận dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi nhưng họ vẫn ưu tiên giữ được "gu" cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng hiện diện trong quá trình chuẩn bị cho mỗi chuyến đi của du khách Việt. Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin và xây dựng lịch trình, AI còn góp phần rút ngắn thời gian lên kế hoạch, mang đến những gợi ý phù hợp với sở thích cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, nhiều người vẫn mong muốn giữ quyền chủ động để chuyến đi phản ánh đúng phong cách và trải nghiệm riêng.

Theo Báo cáo toàn cầu về mức độ đón nhận AI năm 2026 của Booking.com, 82% du khách Việt Nam tin rằng AI giúp việc lên kế hoạch du lịch trở nên dễ dàng và ít căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, có tới 64% người được khảo sát cho biết công nghệ này giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm thông tin và chuẩn bị trước khi khởi hành.

Dữ liệu khảo sát cho thấy AI được ứng dụng ở nhiều khâu trong quá trình lên kế hoạch du lịch. Một nửa số người từng sử dụng AI cho biết họ dùng công nghệ này để tìm kiếm các hoạt động trải nghiệm, điểm tham quan, nhà hàng hoặc những gợi ý phù hợp tại điểm đến. Trong khi đó, 46% người sử dụng AI để so sánh các phương án di chuyển, 43% người được khảo sát tìm kiếm và sàng lọc nơi lưu trú như khách sạn, căn hộ hay các loại hình lưu trú khác.

Ngoài những nhu cầu phổ biến trên, AI còn được nhiều du khách tận dụng để nghiên cứu sâu hơn về điểm đến. Khoảng 47% người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng AI tìm kiếm thông tin về sách, phim, văn hóa hoặc bối cảnh địa phương nhằm hiểu rõ hơn nơi mình sắp đến. Bên cạnh đó, 42% người sử dụng AI để xây dựng lịch trình chi tiết theo từng mốc thời gian, trong khi số người nhờ AI chuẩn bị danh sách hành lý, tìm hiểu các lưu ý an toàn, phong tục địa phương, lập kế hoạch di chuyển hoặc quản lý ngân sách và săn ưu đãi lên tới 41%.

Đáng chú ý, gần một nửa số người được khảo sát đánh giá các gợi ý từ AI có tính cá nhân hóa cao, phù hợp với phong cách du lịch của bản thân. Không chỉ đóng vai trò là công cụ tìm kiếm thông tin trong những chuyến du lịch, AI đang dần trở thành trợ lý hỗ trợ đưa ra các đề xuất theo nhu cầu riêng của từng người dùng.

AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp du khách Việt lên kế hoạch cho chuyến đi nhanh chóng và phù hợp với sở thích cá nhân.

Dù vậy, việc ứng dụng AI trong du lịch vẫn chưa trở thành lựa chọn của tất cả du khách. Trong nhóm chưa từng sử dụng AI, 34% người được khảo sát cho biết họ thích tự mình lên kế hoạch và không cảm thấy cần đến sự hỗ trợ của công nghệ. Khoảng 31% người vẫn ưu tiên những lời khuyên từ người từng trải nghiệm thực tế hơn việc đặt nhiều niềm tin vào AI. Bên cạnh đó, khoảng 30% người thừa nhận chưa quen với việc sử dụng AI trong quá trình chuẩn bị chuyến đi.

Theo Booking.com, khoảng cách này có thể được thu hẹp nếu AI được xem như một công cụ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn trải nghiệm khám phá của mỗi cá nhân. Thay vì giao toàn bộ việc lên kế hoạch cho AI, du khách có thể tận dụng công nghệ để xử lý những công việc tốn thời gian, đồng thời vẫn giữ quyền quyết định đối với các lựa chọn mang tính cá nhân.

Booking.com cũng đưa ra một số gợi ý giúp khai thác hiệu quả AI trong quá trình chuẩn bị chuyến đi. Trước hết, du khách có thể sử dụng AI để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, phim ảnh hay phong tục của điểm đến nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn. Khi cung cấp đầy đủ thông tin về sở thích, ngân sách hoặc phong cách du lịch, AI cũng có thể đưa ra những gợi ý sát với nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, các công việc mang tính kỹ thuật như tính toán lịch trình, lựa chọn phương tiện hay tối ưu quãng đường di chuyển cũng có thể được AI xử lý. Nhờ vậy, người dùng có thể dành nhiều thời gian hơn để lựa chọn những trải nghiệm phù hợp với "gu" du lịch của mình.

Xu hướng này cho thấy AI đang trở thành một phần của hành trình du lịch hiện đại. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chất lượng mỗi chuyến đi vẫn nằm ở cách du khách kết hợp giữa sự hỗ trợ của công nghệ với những lựa chọn mang dấu ấn cá nhân để mỗi hành trình trở nên thuận tiện, giữ được cảm hứng khám phá riêng.