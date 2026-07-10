“Mái ấm gia đình Việt” trở lại Khánh Hòa, tiếp tục hành trình sẻ chia cùng trẻ em khó khăn

ANTD.VN - Sau hơn hai năm, chương trình ”Mái ấm gia đình Việt” sẽ trở lại tỉnh Khánh Hòa với đợt ghi hình diễn ra từ ngày 30/7 đến 1/8 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Hành trình tiếp tục mang theo sứ mệnh lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kết nối cộng đồng chung tay viết tiếp những ước mơ đến trường.

Rời xứ Nghệ, chuyến xe yêu thương của "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục lăn bánh đến Khánh Hòa với sứ mệnh quen thuộc “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”, mang theo hy vọng và sự đồng hành dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình viết tiếp ước mơ.

"Mái ấm gia đình Việt" đã trở thành cầu nối yêu thương, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng trăm em nhỏ trên khắp cả nước

Đây là lần thứ hai "Mái ấm gia đình Việt" lựa chọn Khánh Hòa là điểm dừng chân, sau lần đầu tiên ghi hình tại huyện Diên Khánh vào tháng 2/2024. Chương trình sẽ ghi hình từ ngày 30/7 đến 1/8/2026 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Sự trở lại lần này không chỉ tiếp nối hành trình nhân ái mà còn khẳng định sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của chương trình trong việc kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để chuẩn bị cho đợt ghi hình sắp tới, ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc với đại diện nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cùng đơn vị sản xuất chương trình là Công ty Truyền thông Bee. Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức, hậu cần, khảo sát nhân vật, đảm bảo an ninh cũng như các phương án để chương trình diễn ra chu đáo, hiệu quả và mang nhiều giá trị nhân văn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao ý nghĩa thiết thực mà "Mái ấm gia đình Việt" đã mang lại trong suốt thời gian qua. Đại diện Sở cũng bày tỏ niềm vui khi Khánh Hòa tiếp tục được lựa chọn là địa phương tổ chức ghi hình trong năm 2026. Theo lãnh đạo Sở, sự trở lại của chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo, tiếp sức cho thế hệ trẻ vững bước đến trường.

Trước khi chính thức gặp gỡ các em nhỏ tại Khánh Hòa, chương trình đang khẩn trương tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn đến từ ba tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk để đồng hành trong đợt ghi hình sắp tới. Với sự hỗ trợ của các địa phương, các nhân vật sẽ được ê-kíp trực tiếp khảo sát, lắng nghe câu chuyện và lựa chọn tham gia chương trình.

Theo đại diện ê-kíp sản xuất, ở đâu đó quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều em nhỏ đang từng ngày nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mỗi sự giới thiệu từ khán giả, mạnh thường quân hay cộng đồng đều có thể trở thành cầu nối giúp chương trình tìm đến những hoàn cảnh xứng đáng, kịp thời tiếp thêm động lực và mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống cho các em.

Đối tượng được chương trình ưu tiên lựa chọn là học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, THCS và THPT có học lực, hạnh kiểm tốt; các em mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi ở xuống cấp; học sinh khuyết tật bẩm sinh hoặc do tai nạn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống; gia đình có cha hoặc mẹ mất khả năng lao động. Tất cả các trường hợp tham gia đều cần có xác nhận từ chính quyền địa phương.

Trong hơn ba năm phát sóng, "Mái ấm gia đình Việt" đã trở thành cầu nối yêu thương, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng trăm em nhỏ trên khắp cả nước thông qua những phần thưởng giá trị cùng sự chung tay của các nghệ sĩ, doanh nghiệp và đông đảo khán giả. Không chỉ giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, chương trình còn truyền đi thông điệp về nghị lực sống, lòng nhân ái và sức mạnh của sự sẻ chia.

Sự trở lại của "Mái ấm gia đình Việt" tại Khánh Hòa lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên nhiều câu chuyện xúc động về tình người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và kết nối thêm nhiều tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Mỗi hoàn cảnh được giới thiệu, mỗi sự chung tay từ cộng đồng sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin để những em nhỏ kém may mắn có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, vững vàng theo đuổi con đường học tập và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Đón xem chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.