Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 vinh danh 31 tác phẩm xuất sắc của nghệ sĩ trẻ Việt Nam

Lễ khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhà chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật. Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là hoạt động mỹ thuật quy mô toàn quốc, được tổ chức định kỳ 2 năm/ lần.

Festival Mỹ thuật trẻ Việt Nam lần thứ 8 hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ Việt Nam. Đồng thời, Festival cũng tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ giới thiệu những sáng tạo mới. Nhiều tác phẩm phản ánh đời sống đương đại, thể hiện tinh thần nhân văn và giá trị thẩm mỹ mới. Bên cạnh đó, Festival cũng góp phần xây dựng không gian sáng tạo mở, khuyến khích sự thử nghiệm và đổi mới trong nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm xuất sắc, đây còn trở thành dịp để nhận diện những diện mạo trẻ của Mỹ thuật Việt Nam, phản ánh sự tìm tòi, đổi mới, tư duy sáng tạo và những xu hướng phát triển của nghệ thuật đương đại và mỹ thuật Việt Nam.



Tại sự kiện, 31 tác phẩm và bộ tác phẩm của 29 nghệ sĩ trẻ đã được vinh danh và trao giải. Ba Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thúy Hằng với tác phẩm “Dòng chảy S’tiêng”, tác giả Lê Quỳnh Anh với tác phẩm “Tồn tại mờ ảo” và tác giả Dương Đức Duy với tác phẩm “Giữa hai thời”. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao 5 Giải Nhì, 9 Giải Ba, 11 Giải Khuyến khích và 3 giải dành cho đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật.

Ba tác phẩm đoạt Giải Nhất tại Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 gồm: "Dòng chảy S’tiêng" của tác giả Nguyễn Thúy Hằng, "Tồn tại mờ ảo" của tác giả Lê Quỳnh Anh và "Giữa hai thời" của tác giả Dương Đức Duy.



Ban tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 trao 5 Giải Nhì, 9 Giải Ba, 11 Giải Khuyến khích và 3 giải dành cho đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật, ghi dấu những góc nhìn sáng tạo và đa dạng của các nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ sau khi nhận Giải Nhất với tác phẩm “Tồn tại mờ ảo”, tác giả Lê Quỳnh Anh cho biết: "Đây là lần đầu mình tham gia sự kiện này, mình cảm thấy vui và bất ngờ khi tác phẩm của bản thân lọt vào 'mắt xanh' của BTC và nhận được giải. Mình lên ý tưởng cho tác phẩm trong 1 tuần để tìm kiếm tư liệu, quyết định chất liệu để sáng tác. Cơ duyên để mình tạo ra tác phẩm 'Tồn tại mờ ảo' cũng rất ngẫu nhiên, mình tình cờ biết đến 1 cuộc thi về bảo vệ môi trường. Tác phẩm 'Tồn tại mờ ảo' được sinh ra từ những hộp sữa bị vứt đi được mình nhặt về, cọ rửa, phơi khô và bóc tách, in ấn để tạo ra tác phẩm".

Tác giả Lê Quỳnh Anh cùng tác phẩm "Tồn tại mờ ảo".

Festival Mỹ thuật trẻ tiếp tục cho thấy sức hút đối với lực lượng sáng tác trẻ. Tại kỳ Festival lần thứ 6, Ban tổ chức đã nhận 866 tác phẩm của 585 tác giả trên cả nước. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 211 tác phẩm của 185 tác giả để trưng bày, đề cử 31 tác phẩm của 29 tác giả để xét trao thưởng. Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho thế hệ nghệ sĩ mới và góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.