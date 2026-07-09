Điều khiến Tăng Thanh Hà gây tranh cãi khi tái xuất màn ảnh sau 13 năm

ANTD.VN - Sự trở lại của Tăng Thanh Hà trên màn ảnh rộng sau hơn một thập kỷ vắng bóng lẽ ra là tin vui với người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được sự háo hức, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm của những tranh luận khi đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Ngay từ thời điểm êkíp phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" công bố dàn diễn viên đến khi trailer đầu tiên ra mắt, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội gần như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đáng chú ý là những ý kiến trái chiều không xuất phát từ việc phủ nhận tên tuổi hay năng lực của Tăng Thanh Hà, mà chủ yếu xoay quanh băn khoăn về việc liệu cô có phải lựa chọn phù hợp nhất để tái hiện vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, một nhân vật được ghi chép và lưu giữ khá nhiều tư liệu lịch sử.

Tranh cãi đầu tiên đến từ chính hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Trong ký ức của nhiều người, bà không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc mà còn bởi vẻ đẹp nền nã, thanh lịch, kín đáo và trí tuệ. Những bức ảnh tư liệu còn lưu giữ nhiều năm qua cũng góp phần tạo nên một vẻ đẹp được cho là khá chuẩn mực về hình ảnh vị Hoàng hậu này.

Màn tái xuất của Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm chú ý ngay khi êkíp công bố diễn viên

Trong khi đó, Tăng Thanh Hà lại sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét hiện đại và thần thái toát lên sự quyết liệt, mạnh mẽ. Chính sự khác biệt này khiến không ít khán giả cảm thấy có khoảng cách giữa diễn viên và nguyên mẫu lịch sử. Nhiều ý kiến cho rằng dù đẹp, Tăng Thanh Hà chưa mang lại cảm giác gần với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu mà người ta biết đến qua các hình ảnh tư liệu.

Một vấn đề khác cũng được nhắc đến nhiều là sự kết hợp giữa Tăng Thanh Hà và nam diễn viên Ma Ran Đô trong vai Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Chênh lệch tuổi đời khá lớn giữa hai diễn viên khiến một bộ phận khán giả băn khoăn về tính thuyết phục của cặp nhân vật trung tâm. Trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, không ít bình luận cho rằng cả hai tạo cảm giác như "chị em" nhiều hơn là một cặp vợ chồng, nhất là khi Ma Ran Đô kể cả sau khi tạo hình rồi trông vẫn quá trẻ và thiếu sự chững chạc cần có của người ngồi trên ngai vàng.

Sự kết hợp giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong phim tạo nên nhiều cuộc tranh luận

Bên cạnh ngoại hình, việc Tăng Thanh Hà rời xa màn ảnh hơn 13 năm cũng khiến công chúng đặt nhiều kỳ vọng lẫn hoài nghi. Suốt thời gian qua, cô không tham gia các dự án điện ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Vì vậy, vai Nam Phương Hoàng hậu không chỉ đánh dấu màn tái xuất sau thời gian dài của "ngọc nữ" mà còn là thử thách không nhỏ với cô khi phải tái hiện hình tượng một nhân vật lịch sử có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi khả năng tiết chế cảm xúc và nội tâm nhiều hơn những vai diễn trước đây.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những tranh cãi kể trên thì có lẽ vẫn chưa đủ để lý giải vì sao vai diễn này nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Khác với nhiều nhân vật hư cấu, Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật có thật trong lịch sử. Điều đó đồng nghĩa khán giả bước vào rạp với một hình dung có sẵn về ngoại hình, phong thái, giọng nói và khí chất của nhân vật. Dĩ nhiên, bất kỳ sự khác biệt nào giữa diễn viên và nguyên mẫu cũng dễ trở thành chủ đề so sánh. Đó chắc chắn là áp lực không chỉ với Tăng Thanh Hà, mà hầu như mọi diễn viên khi hóa thân thành nhân vật lịch sử đều phải đối mặt. Khán giả không chỉ đánh giá khả năng diễn xuất mà còn cân nhắc mức độ tương đồng về ngoại hình, thần thái và cả cảm nhận cá nhân đối với nhân vật.

Khí chất và tạo hình của Tăng Thanh Hà là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều sau khi trailer ra mắt

Đáng chú ý, sau khi trailer đầu tiên của "Hoàng hậu cuối cùng" được êkip sản xuất phim công bố, bức tranh dư luận đã có sự thay đổi nhất định. Nếu trước đó phần lớn tranh luận chỉ xoay quanh hình ảnh và thông tin casting, thì những thước phim đầu tiên giúp công chúng có thêm cơ sở để đánh giá nhiều hơn về việc này.

Trong trailer, Tăng Thanh Hà xuất hiện với nhiều tạo hình từ triều phục đến áo dài và trang phục phương Tây. Không ít khán giả nhận xét nữ diễn viên thể hiện được sự điềm tĩnh, nét buồn và vẻ đài các của nhân vật Nam Phương Hoàng hậu, đặc biệt ở những phân đoạn không lời. Một số ý kiến cho rằng thần thái của cô thuyết phục hơn nhiều so với những gì từng hình dung khi chỉ nhìn ảnh tạo hình.

Dẫu vậy, trailer vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn những tranh luận. Nhiều khán giả vẫn tiếp tục cho rằng gương mặt của Tăng Thanh Hà còn quá hiện đại so với bối cảnh lịch sử, chưa kể tạo hình của cô và Ma Ran Đô vẫn tạo cảm giác chênh lệch rõ rệt, chưa hài hòa và tương xứng.

Ở góc độ khác, chính những tranh luận này cũng phản ánh kỳ vọng rất lớn mà công chúng dành cho bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Sau nhiều năm, điện ảnh Việt mới có một dự án quy mô lấy cảm hứng từ giai đoạn cuối triều Nguyễn, xoay quanh những nhân vật có thật trong lịch sử. Khi bộ phim lựa chọn những gương mặt có sức ảnh hưởng như Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô hay Trâm Anh, việc mỗi quyết định casting đều bị dư luận đem ra bình luận trái chiều là điều khó tránh khỏi.

Thực tế, lịch sử điện ảnh thế giới cũng ghi nhận nhiều trường hợp diễn viên từng bị phản đối khi công bố vai diễn nhưng sau đó lại chinh phục khán giả bằng màn thể hiện trên màn ảnh. Ngược lại, cũng có những lựa chọn tưởng như hoàn hảo về ngoại hình nhưng không thuyết phục được người xem khi bộ phim ra mắt. Bởi vậy, việc đánh giá thành công hay thất bại của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu có lẽ vẫn cần chờ đến khi phim "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức công chiếu.

Dự án "Hoàng hậu cuối cùng" thu hút sự quan tâm ngay từ giai đoạn công bố dàn diễn viên

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể khẳng định là màn tái xuất của "ngọc nữ" màn ảnh Việt đã đạt được một điều mà không nhiều dự án làm được, đó là tạo nên cuộc thảo luận rộng khắp ngay từ giai đoạn quảng bá phim. Còn việc những tranh luận ấy sẽ chuyển hóa thành sự đồng tình hay tiếp tục kéo dài sau khi phim ra mắt thì có lẽ câu trả lời vẫn còn ở phía trước.