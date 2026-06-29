Hai người con tài hoa nối nghiệp NSƯT Võ Hoài Nam

ANTD.VN - Những năm gần đây, bên cạnh sự trở lại đầy ấn tượng của NSƯT Võ Hoài Nam trên màn ảnh nhỏ, khán giả cũng dành nhiều sự quan tâm đến hai người con của anh là Võ Hoài Vũ và Võ Hoài Anh.

NSƯT Võ Hoài Nam là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Vua bãi rác, Cảnh sát hình sự, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến… Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT và được khán giả yêu mến bởi lối diễn chân thực, giàu cảm xúc.

Ít người biết rằng, phía sau người nghệ sĩ nổi tiếng ấy là một gia đình đầm ấm với bốn người con. Trong số đó, Võ Hoài Vũ và Võ Hoài Anh là hai người sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và lựa chọn tiếp nối con đường của cha. Một người theo đuổi diễn xuất, người còn lại lựa chọn âm nhạc nhưng cũng đã có những bước chạm ngõ với điện ảnh. Dù xuất phát từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả hai đều đang từng bước khẳng định bản thân bằng nỗ lực và dấu ấn riêng.

Võ Hoài Vũ sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất giống cha mình là NSƯT Võ Hoài Nam

Là con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam, Võ Hoài Vũ (sinh năm 2000) được nhận xét có nhiều nét giống cha cả về ngoại hình lẫn phong thái. Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh tiếng của gia đình để bước nhanh vào nghề, nam diễn viên trẻ lựa chọn con đường tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn.

Võ Hoài Vũ từng tham gia các bộ phim truyền hình như: "Đi giữa trời rực rỡ", "Mật lệnh hoa sữa"... và mới đây là "Phía bên kia thành phố". Vai Cương trong "Phía bên kia thành phố" được xem là vai diễn chính nổi bật đầu tiên của anh trên sóng truyền hình, giúp nam diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Trong phim, Cương là một học sinh lớp 12 với tính cách hồn nhiên, giàu tình cảm nhưng cũng có nhiều băn khoăn trước ngưỡng cửa trưởng thành. Dù ngoài đời đã ở độ tuổi trưởng thành, Võ Hoài Vũ vẫn tạo được sự thuyết phục nhờ lối diễn tự nhiên, mộc mạc. Nhiều khán giả đánh giá anh biết tiết chế cảm xúc, mang đến hình ảnh một nhân vật gần gũi và chân thật.

Việc có cha là một nghệ sĩ nổi tiếng giúp Võ Hoài Vũ nhận được sự quan tâm ngay từ những ngày đầu theo nghề. Song điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn khi mỗi vai diễn đều khó tránh khỏi những so sánh. NSƯT Võ Hoài Nam từng chia sẻ anh không đặt áp lực con phải nổi tiếng thật nhanh mà luôn nhắc con giữ sự nghiêm túc với nghề. Nam nghệ sĩ cũng dành cho con trai lời khuyên: "Con đường đến thành công rất dài, nhưng giữ được thành công còn khó hơn". Đó cũng là điều Võ Hoài Vũ xem như hành trang trên con đường nghệ thuật.

Nếu anh trai lựa chọn diễn xuất thì Võ Hoài Anh (sinh năm 2005) lại theo đuổi hoạt động âm nhạc từ khá sớm. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt đậm nét điện ảnh cùng chất giọng truyền cảm, cô từng bước xây dựng hình ảnh của mình trong lĩnh vực ca hát.

Võ Hoài Anh đam mê âm nhạc và đã khẳng định tài năng tại cuộc thi "Điểm hẹn Tài năng" do VTV tổ chức

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Võ Hoài Anh cũng thử sức với diễn xuất khi tham gia bộ phim truyền hình "Hoa sữa về trong gió". Đây là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra thêm cơ hội để cô trải nghiệm ở một lĩnh vực nghệ thuật mới.

Ở tuổi đôi mươi, Võ Hoài Anh được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp trong trẻo, phong thái nhẹ nhàng cùng sự tự tin khi đứng trước ống kính. Tuy nhiên, cũng giống anh trai, cô không muốn được nhớ đến đơn thuần với danh xưng "con gái NSƯT Võ Hoài Nam". Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là cơ hội để nữ nghệ sĩ trẻ khẳng định khả năng của bản thân.

Điểm chung dễ nhận thấy ở hai người con của NSƯT Võ Hoài Nam là sự kiên trì và thái độ nghiêm túc với nghề. Họ không xuất hiện ồ ạt, cũng không lựa chọn những phát ngôn gây chú ý để tạo sức hút. Thay vào đó, cả hai đều dành thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước xây dựng con đường riêng.

Vẻ đẹp hiện đại, đậm chất điện ảnh của con gái NSƯT Võ Hoài Nam

Trong nhiều cuộc trò chuyện, NSƯT Võ Hoài Nam từng chia sẻ anh luôn tôn trọng lựa chọn của các con. Điều quan trọng nhất không phải là các con có trở thành người nổi tiếng hay không, mà là phải sống tử tế, làm nghề bằng sự đam mê và có trách nhiệm với khán giả. Có lẽ chính cách giáo dục ấy đã giúp Võ Hoài Vũ và Võ Hoài Anh bước vào nghệ thuật với tâm thế bình tĩnh hơn trước áp lực của việc là con nhà nghệ sĩ. Danh tiếng của người cha có thể mang đến sự chú ý ban đầu, nhưng để được khán giả ghi nhận, mỗi người vẫn phải khẳng định mình bằng chính năng lực và sự bền bỉ với nghề.

Con đường phía trước của hai nghệ sĩ trẻ còn nhiều thử thách. Song những bước đi đầu tiên của Võ Hoài Vũ và Võ Hoài Anh cho thấy sự nghiêm túc trong lựa chọn nghề nghiệp cũng như quyết tâm tạo dựng dấu ấn riêng. Không chỉ tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình, cả hai người con của NSƯT Võ Hoài Nam đang từng bước viết nên hành trình của mình bằng sự nỗ lực, đam mê và tinh thần học hỏi không ngừng.