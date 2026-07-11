"Mỹ điệu ca" của Mono - Dự án tham vọng nhất nhì V-pop 2026?

ANTD.VN - Sau 4 năm kể từ album đầu tay, Mono chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên "Mỹ điệu ca" - một dự án âm nhạc tham vọng gồm 15 ca khúc, được xây dựng như một hành trình đi qua tình yêu, thi ca và sự trưởng thành của một người trẻ trong thế giới đương đại.

Cú bứt phá đặc biệt của Mono

Ngay từ tên gọi, album đã mang theo một tầng nghĩa được Mono ấp ủ từ những ngày đầu thai nghén dự án. "Mỹ là đẹp. Điệu là nhịp điệu, là sự tinh tế ở mỗi nhịp phách. Ca là toàn bộ album - một khúc ca của chàng công tử văn thơ", nam ca sĩ chia sẻ. Nhưng ý nghĩa của "Mỹ điệu ca" vượt ra khỏi phần giải nghĩa từ ngữ.

Album được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage" - di sản sống - thứ không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà vẫn đang tiếp tục đi cùng con người, thay đổi, thích nghi và được viết thêm qua mỗi thế hệ bước ngang qua nó. Với Mono, sự trưởng thành cũng vận động theo cách tương tự: cảm xúc không kết thúc, nó để lại dấu vết, chuyển hóa thành ký ức rồi trở thành một phần trong cách người ta nhìn thế giới về sau.

Chính tinh thần đó dẫn đến quyết định phát triển "Mỹ điệu ca" như một quá trình chế tác, nơi mỗi lớp hình ảnh, mỗi chất liệu và mỗi chương đều được bồi đắp lên chương trước. Toàn bộ album được chia thành ba chương cảm xúc riêng biệt: Khởi điệu, Biến điệu và Dư điệu - như ba lớp sóng trong một bản giao hưởng về tình yêu, bản sắc và tuổi trẻ.

“Khởi điệu” là chương của sự bắt đầu - nhẹ nhàng, tò mò và đầy hy vọng. Như một khối gỗ mới cắt với bề mặt còn thô và màu sắc tối giản, mọi thứ trong chương này mang cảm giác của giai đoạn đầu tình yêu: chưa hoàn thiện, nhưng chính sự chưa hoàn thiện ấy mở ra khả năng cho mọi điều sắp tới.

"Mỗi bài hát trong chương đầu tiên, Mono viết từ cái cảm giác của lần đầu tiên - lần đầu gặp, lần đầu rung động, lần đầu muốn ở lại. Đó là thứ cảm xúc mà ai cũng từng có nhưng rất khó giữ lại", Mono tâm sự.

“Biến điệu” là chương của những biến động. Tình yêu khiến con người thay đổi cách nhìn, thay đổi nhịp sống và cả cách cảm nhận chính mình. Ranh giới giữa ký ức và hiện tại, giữa thật và mơ trở nên mờ nhạt. Các lớp chất liệu bắt đầu chồng lên nhau, bề mặt liên tục được phủ và biến đổi. Đây không phải hỗn loạn - mà là vẻ đẹp của một quá trình chưa hoàn tất.



"Mỹ điệu ca" được xây dựng như một tổng thể nghệ thuật nhất quán từ âm thanh đến hình ảnh

"Chương thứ hai là phần Mono mất nhiều thời gian nhất để viết. Bởi vì đó là những bài hát về lúc mọi thứ đang xảy ra, chứ không phải nhìn lại. Và khi mọi thứ đang xảy ra, mình không biết nó sẽ đi đâu", Mono chia sẻ.



“Dư điệu” là chương của sự lắng xuống. Sau mọi biến động, thứ còn lại không phải sự kết thúc - mà là dấu ấn. Những lớp màu cô đọng lại thành bề mặt chắc chắn hơn, những đường vân được chạm khắc sâu hơn. Di sản không còn là thứ cần tìm kiếm vì đã ở bên trong.



Về thế giới hình ảnh của "Mỹ điệu ca"



Không dừng lại ở âm nhạc, "Mỹ điệu ca" được xây dựng như một tổng thể nghệ thuật nhất quán từ âm thanh đến hình ảnh. Ngôn ngữ vật liệu chủ đạo của album là gỗ - với những bề mặt thô sơ ở chương đầu, những vết glitch và biến dạng ở chương hai, và những đường vân chạm khắc sâu ở chương ba. Đây không phải lựa chọn thẩm mỹ đơn thuần. Đó là cách Mono hình dung về một di sản đang sống: có vết thời gian, có dấu tay người, và vẫn còn đang được viết tiếp.



Toàn bộ dự án được phát triển như một quá trình chế tác thủ công, nơi thay vì tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh ngay từ đầu, mỗi lớp hình ảnh và mỗi chương đều được bồi đắp lên nhau theo thời gian - giống như cách một tác phẩm điêu khắc dần lộ ra qua từng nhát chạm.



"Mỹ điệu ca" đã chính thức phát hành trên tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào ngày 9/7/ 2026.