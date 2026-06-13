Chưa đón khách đến bãi biển Soi Sim - bãi biển đẹp nhất thế giới ở Việt Nam

ANTD.VN -Ngay sau khi bãi biển Soi Sim được Corona Beach 100 xếp hạng "100 bãi biển đẹp nhất thế giới", ngày 11/6/2026, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã ra văn bản số 1073/BQLDSTG-VP thông tin về bãi tắm Soi Sim. Theo đó, hiện nay, bãi biển này chưa đón khách tham quan.

Văn bản cho biết, bãi tắm Soi Sim là điểm du lịch thuộc hành trình VHL2 trên vịnh Hạ Long theo quy định tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh và là một trong những hợp phần của dự án Khu bảo tồn động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim do Công ty TMHH MTV Soi Sim là chủ đầu tư.

Từ năm 2020, Soi Sim tạm dừng đón khách tham quan do dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Hiện, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý và điều kiện an toàn đối với Dự án Khu bảo tồn động, thực vật trên đảo Soi Sim và sớm đưa bãi tắm Soi Sim vào phục vụ khách du lịch.

Một góc bãi tắm Soi Sim



Đồng thời, Ban cũng đề nghị các Công ty lữ hành du lịch, chủ tàu, thuyền viên, nhân viên, hướng dẫn viên chủ động thông tin đầy đủ cho khách du lịch về việc tạm dừng đón khách của bãi tắm Soi Sim; hướng dẫn du khách lựa chọn các điểm tham quan khác trong hành trình VHL2 để đảm bảo quyền lợi cho khách tham quan.

Việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ sẽ giúp du khách hiểu đúng về tình trạng hiện nay của bãi tắm Soi Sim, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của một điểm đến đang được kỳ vọng sớm trở lại để phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 8/6, tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất năm 2026. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách là bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Bãi biển Soi Sim có diện tích khoảng 7,8ha, là bãi biển hoang sơ và được ví như một "viên ngọc" thô giữa lòng di sản. Tên gọi Soi Sim có nguồn gốc từ loài cây đặc thù trên đảo này, đó là cây sim, vốn được trồng rất nhiều trên núi.