Mason Nguyễn cùng “Thư viện Ứớc mơ” gieo tri thức, mở không gian sáng tạo cho trẻ em

ANTD.VN - Mới đây, Mason Nguyễn tiếp tục hành trình gặp gỡ người hâm mộ Hà Nội với fanmeeting thứ hai mang tên “Báck Togethere”. Không chỉ là một buổi gặp gỡ với các “Cổ đông” (cộng đồng fan Mason Nguyễn), sự kiện lần này còn là cơ hội để nam rapper công bố với khán giả hành trình âm nhạc mới của mình, cũng như khởi động dự án cộng đồng hợp tác cùng "Thư viện ước mơ" cùng bà Nguyễn Phi Vân.

Khi âm nhạc đồng hành cùng những giá trị cộng đồng

Trong buổi fanmeeting thứ hai tổ chức tại Hà Nội, Mason Nguyễn đã khởi động dự án hợp tác giữa với Thư viện Ước mơ, dự án cộng đồng do bà Nguyễn Phi Vân sáng lập. Cô Nguyễn Phi Vân là chuyên gia trong lĩnh vực nhượng quyền, đầu tư và đổi mới sáng tạo, đồng thời là người dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động giáo dục cộng đồng. Thư viện Ước mơ được khởi xướng từ năm 2014 với mong muốn mang sách, nghệ thuật và không gian sáng tạo đến với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ ở những khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận tri thức.

Mason Nguyễn và bà Nguyễn Phi Vân - người sáng lập dự án Thư viện Ước mơ từ năm 2014

Nam rapper chia sẻ anh nhận thấy bản thân đã đủ khả năng để truyền cảm hứng cho những người yêu thích mình thông qua các hoạt động thiện nguyện. Mason muốn cùng người hâm mộ lan tỏa thông điệp tích cực, tạo ra các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng bên cạnh việc ủng hộ nghệ sĩ. Cũng vì lý do này, trong fanmeeting ở Hà Nội, nam rapper đã quyết định không nhận quà từ fans, thay vào đó anh kêu gọi các fan donate cho Thư viện Ước mơ tạo ra những điều tích cực cho cộng đồng.

Trước đây, Mason từng tham gia một số hoạt động thiện nguyện như đồng hành xây cầu cùng Nam Phuong Foundation, trong khi cộng đồng người hâm mộ của anh cũng từng tự tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nhỏ. Từ những nền tảng đó, Mason và ekip tin rằng đây là thời điểm phù hợp để biến sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ thành những hành động cụ thể, góp phần mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng.

Dựa trên số tiền quyên tặng thu được từ fanmeeting, Mason sẽ cùng Thư viện Ước mơ xây dựng thư viện cho các ngôi trường còn nhiều khó khăn. Sau khi tổng kết số tiền đóng góp, Def Jam Vietnam, Mason và Thư viện Ước mơ sẽ triển khai mang đến 6 thư viện cho các ngôi trường ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn (mức dự kiến 80 triệu đồng cho mỗi thư viện). Đặc biệt, một số bạn fan may mắn được chọn thông qua hoạt động bốc thăm may mắn tại fanmeeting sẽ có cơ hội đồng hành cùng Mason trong chuyến đi trao thư viện trực tiếp.

“Báck Togethere” và MV “Okela”: Trở về với tinh thần hip-hop

Với “Báck Togethere” tại Hà Nội, Mason chọn dresscode old school hip-hop, 90s hip-hop và streetwear, đưa fan trở lại tinh thần hip-hop đường phố đã tạo nên cá tính âm nhạc của anh.

Cũng trong buổi fanmeeting này, Mason Nguyễn đã cho ra mắt MV mới “Okela” mang năng lượng hip-hop. Thông qua dự án mới, Mason muốn khẳng định rằng sau những trải nghiệm từ các chương trình lớn, anh đã học hỏi và mở rộng nhiều hơn trong tư duy nghệ thuật. Mason có thể đã được thử nghiệm những màu sắc mới, có thể bước vào những không gian biểu diễn lớn hơn, hip-hop vẫn là nơi anh bắt đầu và cũng là dòng nhạc anh luôn muốn theo đuổi trong hành trình âm nhạc của mình.

Cũng trong buổi fanmeeting, Mason Nguyễn khiến người hâm mộ phấn khích khi lần đầu hé lộ hành trình âm nhạc từ nay đến cuối năm. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ xác nhận sẽ phát hành sản phẩm kết hợp cùng 24k.Right - màn kết hợp được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới trong chặng đường âm nhạc của cả hai.

Bên cạnh đó, Mason Nguyễn cũng chính thức công bố kế hoạch tổ chức mini concert đầu tiên trong sự nghiệp vào cuối năm. Đây được xem là cột mốc quan trọng trên hành trình hoạt động của nam ca sĩ, nơi Mason sẽ trình diễn những ca khúc đã tạo nên dấu ấn của mình, đồng thời giới thiệu các sản phẩm âm nhạc mới đến khán giả.

Không dừng lại ở đó, Mason Nguyễn còn tiết lộ đang chuẩn bị cho các dự án EP/album cá nhân trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến một năm bùng nổ với nhiều dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Từ một rapper trẻ trưởng thành trong cộng đồng underground đến một nghệ sĩ đang từng bước định hình con đường chuyên nghiệp, nhìn lại hành trình 1 năm qua, Mason Nguyễn đã học được rất nhiều bài học, giúp bản thân nhận thức được tầm quan trọng và có trách nhiệm hơn với những người yêu thương, ủng hộ mình. Sau những biến cố, Mason trưởng thành hơn, cân nhắc và kỷ luật hơn trước khi đưa ra các quyết định.

Trong hành trình tiếp theo, Mason khẳng định mình luôn là một rapper, một người làm âm nhạc và sẽ tiếp tục cống hiến các sản phẩm chất lượng, đồng hành cùng khán giả. Anh sẽ luôn không ngừng học hỏi nhiều và cố gắng hoàn thiện bản thân xứng đáng với tình yêu mà khán giả đã dành cho mình.