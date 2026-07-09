Trao giải VITA Awards 2026 cho tập thể, đơn vị, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu

ANTD.VN - Chiều 9/7, Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 khai mạc tại Khách sạn Legend Ninh Bình (phường Hoa Lư, Ninh Bình) với sự tham gia của đại diện 106 tập thể, đơn vị, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2026), Lễ trao Giải thường VITA Awards 2026 nhằm tôn vinh các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến và mô hình phát triển du lịch tiêu biểu đã có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Ngành Du lịch Việt Nam. Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.



Toàn cảnh Lễ khai mạc VITA Awards 2026.

Lễ trao giải do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức với thông điệp “Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển”. Trong đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam chính thức trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh VITA Awards 2026 không chỉ là một sự kiện vinh danh. Đây còn là thông điệp hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc tôn vinh những giá trị tích cực, lan tỏa thương hiệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Bà Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại sự kiện.

Bà Cao Thị Ngọc Lan cho biết: “Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, tính độc đáo của sản phẩm, trách nhiệm môi trường, bản sắc văn hóa và tính chuyên nghiệp trong phục vụ. Vì vậy, cạnh tranh của du lịch hôm nay không chỉ là cạnh tranh về tài nguyên hay giá cả, mà là cạnh tranh về chất lượng, sáng tạo, thương hiệu, năng lực quản trị và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, các điểm đến, cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, vận chuyển, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí, làng du lịch cộng đồng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch chính là lực lượng trực tiếp làm nên diện mạo của ngành. Mỗi sản phẩm tốt, mỗi dịch vụ chuyên nghiệp, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi sáng kiến đổi mới đều góp phần tạo nên niềm tin của du khách và uy tín của thương hiệu du lịch Việt Nam”.

Tại lễ trao giải, 106 giải thưởng thuộc nhiều nhóm hạng mục được trao cho các địa phương, điểm đến, làng du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp chuyển đổi số cùng nhiều mô hình phát triển tiêu biểu trên cả nước. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong thời gian qua.

Giải thưởng "Địa phương có chính sách đột phá sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu năm 2025" được trao cho các đơn vị.

Giải thưởng VITA Awards 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần xây dựng ngành du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.