Đổi mới tư duy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực

ANTD.VN -Chiều 9.7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chiều 9.7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. (ảnh: Trần Huấn)

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Đồng thời, cũng là năm triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn của tập thể lãnh đạo Bộ cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và các đề án lớn tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được lãnh đạo Bộ ưu tiên chỉ đạo tại các cuộc họp chuyên đề.

Chiều 9.7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. (ảnh: Trần Huấn)

Lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ, là mức cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm và đạt 49,2% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực văn hóa, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai hiệu quả. Công tác báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; việc đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc được thực hiện thường xuyên, liên tục với hiệu quả ngày càng nâng cao.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh; thể thao thành tích cao có bước khởi sắc. Công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm, hoạt động văn hóa đặc sắc, sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác văn hóa đối ngoại tiếp tục được triển khai chủ động, thực chất và hiệu quả, tạo nhiều điểm nhấn. Nhiều hoạt động, chương trình và văn kiện hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, ký kết nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương, đa phương, đồng thời gắn kết chặt chẽ văn hóa đối ngoại với đối ngoại chính trị, kinh tế và thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị toàn ngành quán triệt phương châm hành động: “Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị”, đồng thời yêu cầu tập trung vào 6 nhóm trọng tâm:

Tập trung hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc; Tập trung phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; Tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao hiệu quả văn hóa đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia; Tập trung đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu ngành; Tập trung xây dựng đội ngũ, phát huy vai trò người đứng đầu; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và sức mạnh phối hợp của toàn Ngành....

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng, với tinh thần "Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị", toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến; biến chủ trương thành hành động, biến tiềm năng thành động lực, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.