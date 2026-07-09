Sơn Tùng M-TP úp mở dự án mới sau dấu ấn của "Come my way"

ANTD.VN - Động thái mới trên trang cá nhân của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chỉ với một mốc thời gian được hé lộ, nam ca sĩ làm dấy lên đồn đoán về sản phẩm âm nhạc tiếp theo sau thành công của "Come my way".

Hình ảnh mới được Sơn Tùng M-TP chia sẻ hé lộ tạo hình trong dự án mới

Mới đây, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải trên trang Facebook cá nhân một bức ảnh chân dung kèm dòng trạng thái vỏn vẹn "20:00 - 12.07". Không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về dự án hay sản phẩm mới, nam ca sĩ vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sau khoảng một ngày, bài đăng thu hút hơn 347.000 lượt yêu thích, 17.800 bình luận và hơn 5.000 lượt chia sẻ, kéo theo hàng loạt dự đoán của người hâm mộ về màn trở lại của anh.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP lựa chọn cách úp mở trước khi phát hành sản phẩm mới. Trong nhiều năm qua, nam ca sĩ gần như đã biến việc "thả tín hiệu" thành một phần trong chiến lược truyền thông của mình. Thay vì công bố rầm rộ, anh thường chỉ đăng tải một hình ảnh, một đoạn video ngắn hoặc một mốc thời gian đầy ẩn ý. Chính sự kín tiếng ấy lại tạo nên hiệu ứng ngược, khiến mỗi động thái của Sơn Tùng đều trở thành chủ đề được cộng đồng mạng và người hâm mộ liên tục bàn luận.

Lần úp mở này diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Sơn Tùng M-TP phát hành MV "Come my way". Ra mắt ngày 28-5 vừa qua, đây là dự án đánh dấu màn hợp tác giữa nam ca sĩ với Rapper người Mỹ Tyga, đồng thời tiếp tục thể hiện định hướng của anh là mở rộng sang chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.

Ngay khi lên sóng, "Come my way" ghi nhận những con số ấn tượng. Chỉ sau khoảng 13 giờ phát hành, MV này đạt gần 8,7 triệu lượt xem trên Youtube, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành tại Việt Nam. Chưa đầy 3 ngày sau, sản phẩm vượt mốc 20 triệu lượt xem và liên tục duy trì sức hút trên các nền tảng số.

Không chỉ tạo hiệu ứng trong nước, "Come my way" còn ghi dấu trên thị trường quốc tế khi vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Youtube Top Music Videos toàn cầu trong ngày 28-5-2026. Đây là lần hiếm hoi một sản phẩm V-Pop đạt được thành tích này, cho thấy sức hút của Sơn Tùng M-TP không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước.

Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh, bối cảnh và sự đầu tư chỉn chu, MV cũng tạo nên nhiều cuộc tranh luận về phần phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều song "Come my way" vẫn duy trì độ phủ sóng lớn trên mạng xã hội và trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được nhắc đến nhiều nhất tại thời điểm phát hành.

Sơn Tùng chia sẻ niềm vui trong ngày sinh nhật đón tuổi mới cách đây vài hôm

Có thể thấy, những năm gần đây, Sơn Tùng M-TP đang từng bước định hình một hướng đi khác so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Bên cạnh việc đầu tư quy mô cho hình ảnh và âm nhạc, nam ca sĩ đã liên tục mở rộng phạm vi hợp tác với các êkíp, nghệ sĩ quốc tế, đồng thời sử dụng nhiều ca từ tiếng Anh hơn trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Dù theo đuổi màu sắc hiện đại, anh vẫn khéo léo lồng ghép những chất liệu văn hóa Việt trong phần hình ảnh, góp phần tạo nên dấu ấn riêng.

Song song với âm nhạc, Sơn Tùng cũng duy trì chiến lược truyền thông khá đặc biệt với việc hiếm khi xuất hiện trên mặt báo hay liên tục cập nhật mạng xã hội. Thay vào đó, mỗi bài đăng dường như đều được tính toán kỹ lưỡng về thời điểm, hình ảnh và thông điệp, đủ để tạo hiệu ứng lan tỏa trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Chính vì vậy, dòng trạng thái "20:00 - 12.07" mà nam ca sĩ đăng tải mới đây đang được nhiều người xem là tín hiệu mở màn cho dự án âm nhạc tiếp theo của Sơn Tùng M-TP. Dù đến thời điển này, phía Sơn Tùng M-TP chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào, chỉ một bức ảnh cùng vài ký tự ngắn gọn cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ bắt đầu đếm ngược và chờ đợi màn trở lại tiếp theo của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất V-Pop.