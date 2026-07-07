"Trời cao nguyên xanh" hút người xem ngay khi vừa lên sóng

ANTD.VN - Mới lên sóng, "Trời cao nguyên xanh" đã tạo sức hút bằng nhịp phim nhanh và những cú chuyển bất ngờ. Phim do Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Có thể nói đây là một trong những bộ phim truyền hình hiếm hoi khai thác thác câu chuyện về hiểm nguy trong công việc và những hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh Nhân dân. Chỉ sau tập đầu phát sóng trên VTV1, phim do NSƯT Mai Hiền đạo diễn đã tạo được sự chú ý nhờ cách mở màn khá dồn dập. Không dành nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật hay bối cảnh, những thước phim nhanh chóng đưa người xem vào một chuyên án an ninh ở Tây Nguyên với hàng loạt tình huống nối tiếp nhau. Chính nhịp kể ấy khiến người xem khó rời mắt khi mạch phim được đẩy khá nhanh, liên tục mở ra những tình huống mới.

Lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật, "Trời cao nguyên xanh" xoay quanh cuộc đấu tranh của lực lượng An ninh trước âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đề tài này nhiều năm trở lại đây khá hiếm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ dưới hình thức phim truyền hình dài tập. Vì vậy, ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả yêu dòng phim chính luận.

Không gian Tây Nguyên góp phần tạo màu sắc riêng cho "Trời cao nguyên xanh"

Ngay từ tập 1, khán giả không chỉ bị ấn tượng bởi không gian văn hoá đậm chất Tây Nguyên mà bị lôi cuốn bởi những tình huống phân tích điều tra phá án đậm chất nghiệp vụ của các chiến sỹ An ninh.

Trong đó, ấn tượng đầu tiên là cách kể chuyện trực tiện, gần như đi thẳng vào vụ việc, để người xem theo chân lực lượng An ninh lần theo từng dấu vết của chuyên án. Từ lúc phát hiện nhân vật Y Lanh -một phụ nữ dân tộc có dấu hiệu khả nghi đang tìm cách hủy tài liệu quan trọng, đến cuộc truy đuổi kịch tính giữa buôn làng, các tình tiết được kết nối khá nhanh, tạo cảm giác mỗi diễn biến đều liên quan đến một mắt xích quan trọng.

Nhịp phim được đẩy nhanh với cuộc truy bắt giữa không gian buôn làng Tây Nguyên

Cuộc truy đuổi được đẩy lên cao trào bằng một tình huống bất ngờ. Trong lúc cuống cuồng tiêu hủy tài liệu, Y Lanh vô tình làm lửa bùng phát, căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa. Thay vì tiếp tục truy bắt, Trung úy Quang Tuấn lập tức lao vào cứu người, đưa Y Lanh thoát khỏi đám cháy trong gang tấc. Khoảnh khắc ấy, trước mắt anh không còn là một nghi phạm mà là một người dân đang gặp nạn. Chỉ một tình huống ngắn nhưng đủ để bộ phim khắc họa phẩm chất của người chiến sĩ an ninh khi luôn đặt sự an toàn của người dân lên trước hết.

Diễn viên Xuân Phúc (bên phải) trong vai Trung úy Quang Tuấn

Đó cũng là chi tiết khiến hình ảnh người chiến sĩ an ninh trở nên gần gũi hơn. Bộ phim không lựa chọn những lời thoại mang tính lên gân hay những màn lập công để khắc họa nhân vật. Thay vào đó, phẩm chất của người chiến sĩ được thể hiện qua cách ứng xử trong một tình huống rất đời thường. Đứng trước một người dân đang gặp nạn, nhiệm vụ cứu người được đặt lên trước việc truy bắt nghi phạm. Chỉ một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ để nói nhiều hơn về tinh thần "vì nhân dân phục vụ" mà bộ phim muốn gửi gắm.

Diễn viên Hà Việt Dũng trong phim

Tập đầu cũng cho thấy "Trời cao nguyên xanh" không chỉ xoay quanh những màn đấu trí hay phá án. Xen giữa diễn biến của chuyên án là những lát cắt về mối quan hệ giữa cán bộ an ninh với đồng bào địa phương, sự kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng bản chất sự việc và không bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chính cách tiếp cận này giúp công tác bảo vệ an ninh hiện lên ở góc nhìn gần gũi hơn, không chỉ là những chuyên án căng thẳng mà còn là quá trình bền bỉ xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Bộ phim lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật

Cách xây dựng nhân vật cũng khá tiết chế. Người chiến sĩ trong phim không phải lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài cứng rắn hay những phát ngôn mang tính biểu tượng. Họ vẫn có những khoảnh khắc rất con người, biết lắng nghe, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra quyết định. Chính sự tiết chế ấy khiến hình tượng người chiến sĩ trở nên tự nhiên hơn.

Không gian Tây Nguyên cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Nhà rông, buôn làng, những con đường đất đỏ hay đời sống của đồng bào dân tộc được đưa vào câu chuyện khá mềm mại, chứ không chỉ xuất hiện như phông nền. Nhờ vậy, bối cảnh không tách rời mạch phim mà trở thành một phần của chuyên án và số phận các nhân vật.

Nhân vật do Doãn Quốc Đam đóng xuất hiện ở vài phút cuối phim

Khép lại tập đầu, trong tập 2 lên sóng tối nay 7-7, chính nhờ hành động dũng cảm của Trung úy Tuấn mà nhân vật Y Lanh bước đầu khai nhận việc phát tán tài liệu theo chỉ đạo của một đối tượng có biệt danh "Cáo". Từ đây, lực lượng An ninh phát hiện mọi việc chỉ là phần nổi của kế hoạch mang tên "Chiến dịch Tiếng vang" của một tổ chức chống phá Nhà nước, mở ra một cuộc đấu trí được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp ở những tập tiếp theo.

Ngay sau khi phát sóng, bộ phim cũng thu hút nhiều trao đổi trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh diễn biến của chuyên án, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò về sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam ở cuối tập đầu và vai trò của nhân vật này trong mạch phim sau. Ở cuối tập 1, nhân vật ông chủ quán cà phê đầy bí ẩn do anh thủ vai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ khán.

"Trời cao nguyên xanh" đã có một màn mở đầu đủ sức giữ chân người xem. Ngoài yếu tố trinh thám và những tình huống bất ngờ, cách lựa chọn khắc họa người chiến sĩ An ninh nhân dân bằng những hành động bình dị, giàu tính nhân văn thay vì những lời ca ngợi trực diện cũng là điểm giúp bộ phim tạo thiện cảm. Nếu tiếp tục giữ được nhịp kể và đào sâu hơn tâm lý nhân vật, bộ phim hoàn toàn có thể trở thành một dấu ấn đáng chú ý của dòng phim chính luận trên sóng truyền hình VTV năm nay.