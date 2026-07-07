Hoạt động quảng bá mỹ thuật Việt Nam tại Mông Cổ

ANTD.VN - Đoàn nghệ sĩ Việt Nam gồm 4 thành viên do họa sĩ Nguyễn Mai Hương làm trưởng đoàn đã lên đường tham dự chương trình giao lưu văn hóa quốc tế ARA Art Camp 2026 và Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế tại Mông Cổ từ ngày 30/6 đến ngày 7/7/2026.

ARA Art Camp là hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế được tổ chức bởi ARA Complex dưới sự phối hợp của Bộ Văn hóa Mông Cổ, Văn phòng Thống đốc tỉnh Arkhangai và Hiệp hội Nghệ nhân Mông Cổ (The Mongolian Guild of Artisans). Chương trình hướng tới việc tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế giữa các nghệ sĩ trên thế giới.

4 họa sĩ Việt Nam tham dự ARA Art Camp gồm họa sĩ Nguyễn Mai Hương làm trưởng đoàn (người thứ 2 từ phải sang).

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch Chi nhánh Việt Nam của Hiệp hội Nghệ sĩ Châu Á tham dự Chương trình Trao đổi Văn hóa Quốc tế ARA Art Camp 2026 tại Mông Cổ với tư cách nghệ sĩ thị giác và trưởng đoàn, cùng với các nghệ sĩ Đoàn Xuân Tặng, Nguyễn Thu Thủy và Lê Văn Thư.

Sự hiện diện của đoàn nghệ sĩ Việt Nam tại ARA Art Camp 2026 góp phần quảng bá mỹ thuật Việt Nam trong không gian giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của nghệ sĩ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam tại ARA Art Camp 2026 góp phần quảng bá mỹ thuật Việt Nam ra thế giới.



Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ sẽ tham gia hoạt động sáng tác, giao lưu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là cơ hội để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đối thoại văn hóa và xây dựng các kết nối hợp tác nghệ thuật lâu dài giữa các quốc gia.

Việc các họa sĩ tham dự ARA Art Camp 2026 và Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế New Horizons được mong đợi sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Mông Cổ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho nghệ sĩ Việt Nam.

Tác phẩm "Mạch sống" của nữ họa sĩ Mai Hương

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương chia sẻ: “Tôi hy vọng chuyến đi sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và giao lưu ý nghĩa giữa cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam với các đối tác quốc tế trong tương lai".

Bên cạnh chương trình ARA Art Camp, họa sĩ Nguyễn Mai Hương còn được Ban Tổ chức mời tham gia Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế “New Horizons”, diễn ra tại thủ đô Ulaanbaatar vào ngày 08 và 09/07/2026.

Chị tham gia triển lãm với tác phẩm "Mạch sống" (Vital Current) cùng các nghệ sĩ quốc tế, góp phần giới thiệu nghệ thuật đương đại Việt Nam tới công chúng và giới chuyên môn quốc tế.