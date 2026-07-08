Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng bóng đá "Cầu thủ nhí" trở lại

ANTD.VN - Sau thành công của mùa giải 2025, chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” chính thức trở lại, mở cổng tuyển sinh trên toàn quốc. Chương trình tiếp tục hành trình tìm kiếm, đào tạo những tài năng bóng đá trẻ, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

Khép lại sau hơn hai tháng phát sóng, "Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2025" để lại nhiều dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa yếu tố chuyên môn, tính giáo dục và giá trị truyền cảm hứng. Không chỉ là sân chơi dành cho các em nhỏ yêu bóng đá, chương trình còn trở thành cầu nối giúp nhiều tài năng trẻ lần đầu được tiếp cận môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải 2025 là hình thức tuyển sinh trực tuyến, tạo điều kiện để các em nhỏ trên khắp cả nước, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, có cơ hội theo đuổi đam mê. Sự đa dạng về hoàn cảnh của các thí sinh cũng góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp tích cực về ý chí và khát vọng vươn lên.

Mùa giải 2025 còn ghi dấu ấn với đội ngũ đồng hành giàu chuyên môn. Bên cạnh HLV xuyên suốt Hồng Sơn, host Đỗ Kim Phúc và bảo mẫu Lê Bống, chương trình còn có sự tham gia của các HLV, cầu thủ nổi tiếng như Lý Đức, Phan Tuấn Tài cùng nhiều nghệ sĩ đồng hành như diễn viên Bi Max, Đỗ Duy Nam. Sự góp mặt của các khách mời đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa của chương trình.

"Cầu thủ nhí 2026" chính thức khởi động tuyển sinh

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Kim Sang Sik. Những buổi hướng dẫn trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và tư duy bóng đá hiện đại từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã trở thành nguồn động lực lớn đối với các cầu thủ nhí trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Không dừng lại ở đó, Top 10 của mùa giải còn có cơ hội du đấu tại Thái Lan, trải nghiệm môi trường bóng đá khu vực và tham gia nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa. Khép lại hành trình, Minh Thuận giành danh hiệu "Cầu thủ nhí xuất sắc nhất" sau khi thể hiện sự tiến bộ và bản lĩnh qua từng thử thách.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, "Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026" chính thức khởi động, tiếp tục tạo sân chơi dành cho các em nhỏ yêu bóng đá trên cả nước được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp và theo đuổi đam mê một cách bài bản.

Chương trình tuyển sinh các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi, có niềm đam mê với bóng đá, đủ sức khỏe để tham gia quá trình huấn luyện và sẵn sàng đồng hành trong suốt thời gian ghi hình. Thông qua hình thức casting trực tuyến, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt giàu tiềm năng trên khắp cả nước, không phân biệt vùng miền hay điều kiện sống.

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo kỹ năng thi đấu, "Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026" tiếp tục hướng đến mục tiêu rèn luyện bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, khả năng thích nghi và ý thức đồng đội cho các thí sinh thông qua các buổi huấn luyện, thử thách thực tế cùng nhiều hoạt động tập thể.

Đại diện BTC cho biết mùa giải 2026 sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý cả về quy mô lẫn nội dung. So với mùa trước, số lượng thí sinh tham gia sẽ tăng lên, format chương trình cũng được điều chỉnh với hệ thống thử thách đa dạng hơn, cường độ huấn luyện cao hơn và tính cạnh tranh rõ nét hơn.

“Chúng tôi mong muốn mùa giải 2026 không chỉ là nơi phát hiện những tài năng bóng đá nhí mà còn là môi trường giúp các em rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân. Các thử thách năm nay sẽ khắc nghiệt hơn, đòi hỏi các em phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định năng lực. Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự đồng hành của các huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, mang đến phương pháp đào tạo hiện đại, giúp các em có cơ hội tiếp cận tư duy huấn luyện và phát triển bóng đá theo tiêu chuẩn quốc tế”, đại diện BTC chia sẻ.

Chương trình tuyển sinh các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi có đam mê bóng đá

Hiện ban tổ chức đã chính thức mở cổng đăng ký casting online. Với nhiều nội dung mới sẽ được hé lộ trong thời gian tới, chương trình được kỳ vọng tiếp tục mang đến một hành trình giàu cảm hứng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao và chắp cánh cho thế hệ tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.