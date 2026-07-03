Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong “Hoàng hậu cuối cùng”

Lấy bối cảnh những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim không hướng đến việc tái hiện lịch sử như một bộ phim tư liệu, mà lựa chọn kể một câu chuyện về con người - về tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn phía sau những nhân vật lịch sử quen thuộc.

Tăng Thanh Hà chính thức trở lại điện ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim "Hoàng hậu cuối cùng"

Tại sự kiện công bố dự án, khán giả lần đầu tiên được bước vào không gian của "Hoàng hậu cuối cùng" thông qua phần trình diễn lấy cảm hứng từ Đại Nội Huế cùng những hình ảnh đầu tiên về bộ phim. Khi hình ảnh Đại Nội xuất hiện trên màn hình, các diễn viên lần lượt bước ra từ phía sau cánh cổng, giới thiệu những nhân vật mà mình đảm nhận trong bộ phim: diễn viên nhí Nông Trần Duy Quang trong vai Hoàng thái tử Bảo Long; bé Harry và bé Sữa trong vai Hoàng tử Bảo Long và Công chúa Phương Mai; NGƯT (Nhà giáo Ưu tú) Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung; diễn viên Trâm Anh trong vai Lệ Hà; diễn viên Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại; và diễn viên Tăng Thanh Hà trong vai Hoàng hậu Nam Phương.

Nói về sự ủng hộ việc thực hiện bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu: “Khi được biết đoàn làm phim sẽ thực hiện phim điện ảnh"Hoàng hậu cuối cùng" thì bản thân tôi cùng một số anh em rất là vui, đây có thể nói là nguyện vọng cũng như trăn trở không phải chỉ của bản thân tôi mà là của nhiều người Huế cũng như nhiều anh em trong nghề, là dựng được một bộ phim chính trên mảnh đất Cố Đô này”.

Dàn diễn viên của "Hoàng hậu cuối cùng" - bộ phim được thực hiện chủ yếu tại Đại Nội Huế

Sự kiện cũng dành một không gian giới thiệu đặc biệt cho Long bào và Phượng bào - hai bộ triều phục mang tính biểu tượng của Hoàng gia triều Nguyễn, được trưng bày tại khu vực photobooth lấy cảm hứng từ bối cảnh Điện Kiến Trung trong phim.

Tại sự kiện, khi được hỏi về những áp lực, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: “Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là trung thành tuyệt đối với lịch sử hay cố tạo ra một góc nhìn mới, mà là cân bằng được cả hai. Chúng tôi không khai thác các nhân vật trước hết như một vị Vua hay một vị Hoàng hậu, mà là những con người - một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình. Tôi tin lịch sử cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra, còn điện ảnh giúp chúng ta cảm nhận những con người ấy đã sống như thế nào. Đó chính là điều "Hoàng hậu cuối cùng" muốn kể”.

Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito và những diễn viên chính trong phim

Sự trở lại điện ảnh của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà sau 13 năm thu hút sự quan tâm chú ý của hầu hết khách mời tham gia sự kiện và khán giả điện ảnh. Khi được hỏi về sự trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ: “Đây cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Hà nghĩ mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những ưu tiên, những đam mê, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc rất khác nhau.

Hà đã có một thời tuổi trẻ được sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, làm mẹ, một quãng thời gian rất hạnh phúc và trọn vẹn. Đến thời điểm này công việc đã ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn rất nhiều. Mình lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mà mình rất yêu. Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Khi nhận được lời mời này, đối với Hà đó vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn. Đây không chỉ là một quyết định cá nhân, mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống của mình lúc đó. Nhưng rồi mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Hà nghĩ rằng nếu làm mọi việc với tất cả chân thành, nghiêm túc và tìm được niềm vui thì đó là một hành trình đẹp. Hà đã có một hành trình rất đẹp với "Hoàng hậu cuối cùng"”.

Diễn viên Ma Ran Đô - người đảm nhận vai Bảo Đại sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà trong "Hoàng hậu cuối cùng" cũng có những chia sẻ về vai diễn đặc biệt này: “Khi hoá thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận”.

Diễn viên Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại - sánh vai cùng Tăng Thanh Hà trong phim

NGƯT Diệu Đức - người phụ nữ quyền lực nhất Đại Nội cũng cho biết: “Bên cạnh uy quyền mà Đức Từ cung thể hiện ra trong đời sống hàng ngày là một nỗi cô đơn sâu sắc của một người mẹ yêu con nồng nhiệt, nhưng người con ấy lại là một vị vua. Bà không thể ôm con vào lòng hay nói lời tình cảm, vì còn bị ngăn cách bởi quyền lực và luật lệ hoàng gia. Bà đứng trên đỉnh cao của quyền uy nhưng cũng là tột cùng của nỗi đau người mẹ khi tình thương không được thể hiện ra bên ngoài. Đó là điều khiến tôi trăn trở rất nhiều khi đọc kịch bản”.

Đây cũng là một dự án đánh dấu sự tái hợp giữa Ma Ran Đô và Trâm Anh. Nữ diễn viên chia sẻ về quá trình nhập vai một trong những người tình của vua Bảo Đại: “Lệ Hà đóng một vai trò khá đặc biệt. Vì nhân vật vốn là một vũ nữ, tôi phải học rất nhiều những kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với tôi ngoài đời. Khi phim ra rạp, hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những cảm xúc, những câu chuyện mà vai diễn Lệ Hà mang tới trong 'Hoàng hậu cuối cùng”.

Diễn viên Trâm Anh trong vai Lý Lệ Hà - người tình vua Bảo Đại

Về việc lựa chọn Trâm Anh vào vai Lệ Hà, đạo diễn Namcito cho biết: “Hành trình casting của Hoàng Hậu Cuối Cùng rất dài, vì chúng tôi muốn thể hiện đúng tinh thần của các nhân vật. Chúng tôi đã làm việc với rất nhiều ứng cử viên, những diễn viên tài năng, cũng phải trải qua rất nhiều vòng để chọn ra Trâm Anh cho vai Lệ Hà. Ở buổi casting, cô ấy không diễn gì nhiều đâu, cô ấy chỉ ngồi đó cười và khóc, nhưng chúng tôi nhìn thấy buồn vui của nhân vật từ nụ cười, từ nước mắt của cô ấy. Và chúng tôi đã có vai Lệ Hà cho 'Hoàng hậu cuối cùng'”.

"Hoàng hậu cuối cùng" không chỉ là câu chuyện về vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, mà còn là hành trình khám phá những con người phía sau những danh vị lịch sử. Qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim mong muốn mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về tình yêu, gia đình, trách nhiệm và số phận của những con người đã sống trong một giai đoạn nhiều biến động của đất nước.

Thân Thuý Hà cũng tham gia bộ phim, ngoài đời cô và Tăng Thanh Hà là những người bạn thân thiết

"Hoàng hậu cuối cùng" là một tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và Hoàng đế Bảo Đại được đạo diễn bởi Bảo Nhân & Namcito, với sự đồng hành của Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5.3.2027.