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Á hậu Huyền My cùng đồng đội "cháy" hết mình tại giải đấu Pickleball

Lam Thanh

ANTD.VN - Không khí ngày hội thể thao chào mừng 50 năm ngày An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026) nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hơn 160 tay vợt, khách mời và dàn KOLs tên tuổi tại giải đấu Pickleball. Giữa "rừng" vợt thủ tài năng, Á hậu Huyền My đã chiếm trọn spotlight khi ghi tên mình vào các hạng mục thi đấu chính thức với tinh thần thể thao cao độ, nàng hậu chứng minh mình là một "tay vợt" đáng gờm với lối đánh xuất sắc, chủ động và đầy biến hóa, cống hiến cho giải đấu những pha bóng vô cùng hấp dẫn.

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