Sắp ra mắt không gian trải nghiệm văn hóa nghệ thuật truyền thống tại Tây Hồ

ANTD.VN - Điểm đến văn hóa nghệ thuật CADAO Collective sẽ chính thức khai trương vào ngày 10-7 tại số 66 Tô Ngọc Vân (phường Tây Hồ, Hà Nội), mở ra một không gian văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực mới với định hướng giới thiệu tinh thần Hà Nội

Thông qua cách tiếp cận "New Taste of Heritage - Phong vị mới của di sản", CADAO Collective là điểm đến đầu tiên quy tụ ba loại hình nghệ thuật di sản đặc trưng của đất Kinh Kỳ gồm Xẩm, Ca trù và Rối nước. Qua đó, chương trình mang đến cho công chúng và du khách hành trình khám phá Hà Nội qua 3 cảm thức: Làng - Phố - Nhà.

Tổ hợp CADAO Collective do Công ty CP Giải pháp Kinh doanh Corex thành lập. Với mục tiêu bảo tồn các giá trị truyền thống, CADAO Collective được tạo ra hướng tới việc tiếp biến di sản bằng tư duy sáng tạo đương đại, cá nhân hóa trải nghiệm. Đồng thời, Tổ hợp cũng góp phần tạo nên sự kết nối gần gũi giữa nghệ thuật với đời sống thông qua phương thức "thủ công mới".

Mỗi loại hình nghệ thuật được lựa chọn đại diện cho một lát cắt văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Cụ thể, nghệ thuật hát xẩm phản ánh nhịp sống phố thị, ca trù thể hiện chiều sâu tri thức và sự thanh lịch và múa rối nước tái hiện không gian lễ hội cùng những huyền tích dân gian.

Một trong những điểm nhấn của dự án là sự ra đời của Phường rối Tây Hồ - phường rối thứ 6 tại khu vực nội đô Hà Nội. Không gian Thủy Đình tại tầng 1 được thiết kế và chế tác hoàn toàn thủ công, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc tối giản với nghệ thuật truyền thống. Trong đó, chương trình Rối Show được xây dựng từ các tích trò dân gian quen thuộc nhưng được làm mới bằng hình thức kết hợp rối nước và rối bóng cùng phần âm nhạc dân gian đương đại được sáng tác riêng.

Theo đơn vị tổ chức, chương trình sẽ liên tục được nghiên cứu, bổ sung và thay đổi nội dung theo từng tháng nhằm tạo sức sống mới cho nghệ thuật truyền thống. Quá trình xây dựng chương trình có sự đồng hành của nhiều chuyên gia, nghệ sĩ uy tín như NSƯT Chu Lượng, NSƯT Bùi Quang Vân cùng các nghệ nhân đến từ các phường rối cổ truyền.



Không gian Thủy Đình tại tầng 1, tổ hợp CADAO Collentive.

Ở tầng 3, không gian Ca trù Kinh Kỳ đưa khán giả đến với nghệ thuật ca trù qua lối hát chơi mang đậm vẻ hào hoa của người Hà Nội nhưng vẫn giữ nguyên tính hàn lâm vốn có. CADAO Collective sẽ là địa điểm tổ chức thường xuyên các buổi biểu diễn của Giáo phường ca trù Thái Hà với truyền thống 7 đời nghệ nhân. Đồng thời, tổ hợp này còn định hướng trở thành nơi đào tạo thế hệ nghệ nhân và ca nương trẻ nhằm góp phần duy trì sức sống lâu dài cho loại hình nghệ thuật ca trù.

Không gian Ca trù Kinh Kỳ tại tầng 3 sẽ được tổ chức thường xuyên các buổi biểu diễn của Giáo phường ca trù Thái Hà với truyền thống 7 đời nghệ nhân.

Ngoài ra, không gian hát Xẩm cũng mang đến một góc nhìn sinh động về đời sống phố thị Hà Nội. Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ và thưởng thức phần trình diễn của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSND Xuân Hoạch, nghệ nhân Tạ Hạnh hay nghệ sĩ Trần Koóng. Đặc biệt, mỗi buổi biểu diễn được thiết kế như một không gian trải nghiệm mở, người xem có thể trực tiếp giao lưu với nghệ nhân. Qua đó, người xem có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện phía sau các làn điệu truyền thống và khám phá những nhạc cụ như đàn đáy, đàn bầu, nhị, trống chầu hay phách.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, CADAO Collective còn được phát triển mô hình ẩm thực "thủ công" phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày tại tầng 2. Dịp khai trương, thực đơn giới thiệu ba món bánh mì lấy cảm hứng từ các tích truyện dân gian gồm "Lợn cưới áo mới", "Lo bò trắng răng" và "Gì cũng được", kết hợp với các dòng đồ uống từ cacao, cà phê và trà bản địa.

Cuối tháng 7/2026, tổ hợp sẽ đưa vào hoạt động gian bếp mở chế biến sô-cô-la thủ công tại tầng 2. Dự án được phát triển trên nền tảng nghiên cứu vùng nguyên liệu cacao Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án còn có sự cố vấn chuyên môn của chuyên gia sô-cô-la người Pháp Olivier Nicod, hướng tới tạo nên dòng sô-cô-la mang dấu ấn hương vị Hà Nội.

Tổ hợp CADAO Collective sẽ chính thức khai trương vào ngày 10/7 tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội, hứa hẹn mang đến cho người tham dự không gian thưởng lãm, trải nghiệm văn hóa đời sống. Đồng thời, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến đặc biệt để du khách trong nước và quốc tế có thể trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn tinh thần Hà Nội chỉ với một lần ghé thăm.