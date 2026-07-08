Ra mắt Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt

ANTD.VN - Câu lạc bộ Di sản Văn hóa tiếng Việt ra đời, mở ra một diễn đàn kết nối những người yêu tiếng Việt trong và ngoài nước, hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị của ngôn ngữ dân tộc, quảng bá văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sáng 8/7, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Theo Ban tổ chức, Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt hoạt động trên tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận, trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

Câu lạc bộ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia ngôn ngữ, nhà giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân, học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng những người nước ngoài yêu mến tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu trở thành mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần đưa tiếng Việt trở thành cầu nối giữa nhiều ngôn ngữ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhà báo Đỗ Thị Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt bày tỏ: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, tiếng Việt lại càng mang một sứ mệnh lớn hơn. Đó không chỉ là ngôn ngữ của hơn một trăm triệu người dân trong nước và hàng triệu kiều bào trên khắp năm châu, mà còn đang dần trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế tiếp cận văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Minh Ngọc nhấn mạnh: "Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản Văn hoá Tiếng Việt nhằm mong muốn xây dựng một phong trào xã hội rộng khắp, nơi mỗi thành viên đều trở thành một hạt nhân lan tỏa tình yêu tiếng Việt; mỗi hoạt động đều góp phần vun đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc; mỗi chương trình đều là một nhịp cầu đưa tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Chúng ta không chỉ mong muốn nhiều người biết đến tiếng Việt, mà còn mong muốn thế giới hiểu rằng, đằng sau mỗi từ ngữ Việt Nam là cả một nền văn minh, một bề dày lịch sử và một nền văn hóa giàu bản sắc".

"Không một tổ chức nào có thể tự mình gìn giữ một ngôn ngữ. Không một cá nhân nào có thể một mình lan tỏa một nền văn hóa. Chỉ khi toàn xã hội cùng chung tay, tiếng Việt mới thực sự được bảo tồn và phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đông đảo những người yêu tiếng Việt, Câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy trong việc kết nối cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị của tiếng Việt; góp phần đưa tiếng Việt ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa dân tộc cũng như trên trường quốc tế." - Bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt nói.

Ngay sau lễ ra mắt, Câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình như Ngày hội Di sản Tiếng Việt, các diễn đàn và hội thảo về bảo tồn, phát huy tiếng Việt trong thời đại số, chương trình trải nghiệm tiếng Việt dành cho thanh thiếu niên, kiều bào và người nước ngoài.

Đồng thời, Câu lạc bộ sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục và tổ chức văn hóa trong và ngoài nước xây dựng các chương trình đào tạo, giao lưu và quảng bá tiếng Việt. Bên cạnh đó, mạng lưới câu lạc bộ thành viên cũng sẽ từng bước được hình thành tại các địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để huy động sự tham gia của xã hội trong việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc. Không chỉ góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, Câu lạc bộ còn hướng tới xây dựng cộng đồng những "đại sứ" lan tỏa tình yêu tiếng Việt, đưa ngôn ngữ dân tộc trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.