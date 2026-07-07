Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô căng thẳng trong những hình ảnh đầu tiên giới thiệu “Hoàng hậu cuối cùng”

ANTD.VN - Sau khi chính thức công bố dự án và dàn diễn viên, "Hoàng hậu cuối cùng" tiếp tục giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Hoàng hậu Nam Phương. Với thông điệp “Một câu chuyện về Hoàng gia Việt Nam chưa từng được kể”, bộ phim lựa chọn đi vào thế giới nội tâm của những con người phía sau danh vị, nơi tình yêu, gia đình và trách nhiệm buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra tại TP.HCM mới đây, ê-kíp chính thức giới thiệu Tăng Thanh Hà trong vai Hoàng hậu Nam Phương, Ma Ran Đô trong vai Hoàng đế Bảo Đại, NGƯT Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh trong vai vũ nữ Lệ Hà.

Những hình ảnh đầu tiên hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau sự hào nhoáng của Hoàng tộc. Khung cảnh đối lập giữa việc vua Bảo Đại đang vui vẻ bên nhân tình trong khi Hoàng hậu Nam Phương chuyển dạ một mình đã cho thấy mốc thời gian mà bộ phim lựa chọn: giai đoạn sau khi Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã kết hôn, có ba người con, khi những rung động của tình yêu thuở ban đầu dần nhường chỗ cho áp lực của danh vị, trách nhiệm và những bê bối đang bủa vây Hoàng gia.

Thông qua những lát cắt giàu cảm xúc, hình ảnh giới thiệu hành trình của Nam Phương khi vừa là một người vợ, một người mẹ, vừa là Hoàng hậu mang trên vai trách nhiệm gìn giữ danh dự Hoàng gia. Bên cạnh bà là Hoàng đế Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và vũ nữ Lệ Hà – những nhân vật góp phần tạo nên những xung đột và các biến cố phía sau cuộc sống Hoàng gia.

Không chỉ kể về một cuộc hôn nhân Hoàng gia, "Hoàng hậu cuối cùng" còn đi sâu vào nỗi cô đơn của một người phụ nữ phía sau danh vị. Đằng sau những nghi lễ, khuôn phép và hào quang của Hoàng cung là những con người với yêu thương, tổn thương và những lựa chọn không hề dễ dàng.

Với phần hình ảnh giàu chất điện ảnh cùng giọng hát của Bùi Lan Hương đã khắc họa thế giới nội tâm nhiều day dứt của Nam Phương, để lại một khoảng lặng đầy cảm xúc về những điều không thể nói thành lời.

Bên cạnh các diễn viên đã được công bố, nhiều gương mặt thực lực như Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Denis An, NSND Tạ Minh Tâm trong vai Tổng biên tập Tạp chí Vịt Đực, NSƯT Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung, Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc cũng được hé lộ góp phần hoàn thiện bức tranh nhiều tầng lớp của bộ phim.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, "Hoàng hậu cuối cùng" không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử, mà lựa chọn đi sâu vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Thông qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, bộ phim mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau danh vị Hoàng đế và Hoàng hậu – những con người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời mình.

Phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng” dự kiến khởi chiếu ngày 5.3.2027.