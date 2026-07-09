"Mặt trận vô hình" tái hiện hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, phim tài liệu "VTV Đặc biệt - Mặt trận vô hình" tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân sẽ lên sóng kênh VTV1 vào 20h05 tối nay 9-7-2026.

Lấy hình tượng "mặt trận vô hình" làm mạch kể xuyên suốt, bộ phim nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân - lực lượng giữ vai trò quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thay vì chỉ điểm lại các sự kiện theo trình tự thời gian hay những chiến công đã được ghi nhận, tác phẩm tiếp cận từ góc nhìn về một "thế trận" âm thầm, nơi những đóng góp quan trọng nhất nhiều khi không hiện diện một cách trực diện trước công chúng nhưng góp phần giữ vững sự bình yên, ổn định của đất nước.

Thông qua hệ thống tư liệu lịch sử, lời kể của các nhân chứng cùng những phân cảnh tái hiện, "Mặt trận vô hình" tái hiện quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Bảo vệ chính trị - tiền thân của lực lượng An ninh nhân dân. Trong những năm đầu kháng chiến, lực lượng đã xây dựng hàng trăm cơ sở trong cơ quan đầu não của địch để thu thập tin tức, tác động gây mâu thuẫn trong nội bộ đối phương, đồng thời thực hiện nhiệm vụ "diệt ác, trừ gian". Bộ phim cũng nhắc tới nhiều tên tuổi đã đi vào huyền thoại như Võ Thị Sáu, Lê Bình, Trần Bình, Bùi Thị Cúc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phim "VTV Đặc biệt - Mặt trận vô hình" tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân

Ở vùng tự do, lực lượng Bảo vệ chính trị còn làm nòng cốt tổ chức các phong trào "Ngũ gia liên bảo", "Thập gia liên bảo", "Bảo mật phòng gian" nhằm củng cố chính quyền cách mạng, đồng thời bóc gỡ các đầu mối nội gián, gián điệp cài cắm và gián điệp trá hàng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng đã phối hợp với các lực lượng vũ trang triển khai nhiều nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược trong từng giai đoạn lịch sử.

Bộ phim cũng điểm lại một số dấu mốc đáng chú ý của lực lượng. Trong đó phải kể đến hơn 400 cán bộ chiến sỹ của Lực lượng Bảo vệ chính trị đã tham gia vào chuyên án lớn chống cưỡng ép di cư chủ yếu ở các địa bàn trọng điểm trước đây: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An,… Đặc biệt là chiến công trấn áp cuộc bạo loạn ở xứ Ba Làng (Thanh Hoá). Đây là một trong những minh chứng cho vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh chính trị và giữ vững ổn định xã hội qua các thời kỳ.

Ở giai đoạn xây dựng tổ chức bộ máy, tác phẩm nhắc lại việc ngày 12-6-1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 250/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), trong đó có Tổng cục An ninh. Tiếp đó, ngày 18-6-1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 11/QĐ-BNV quy định tổ chức bộ máy Tổng cục An ninh gồm 12 đầu mối cấp cục. Đến ngày 14-11-1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh, chuyên sâu trong công tác bảo vệ an ninh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Phim sẽ phát sóng lúc 20h05 tối 9-7-2026 trên VTV1

Không chỉ nhìn lại lịch sử, "Mặt trận vô hình" còn phản ánh vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Theo nội dung bộ phim, lực lượng tiếp tục tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trong việc ứng phó với những thách thức về an ninh phi truyền thống, hội nhập, an ninh đối ngoại, đặc biệt trên mặt trận phản gián. Sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng hướng tới xây dựng một thế trận đủ vững để chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa, tạo nền tảng cho ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo êkíp sản xuất, bộ phim không lựa chọn cách kể lịch sử bằng việc liệt kê các sự kiện hay chiến công, mà tập trung khắc họa quá trình vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng. Từ đó làm nổi bật tư duy an ninh chủ động là không chờ nguy cơ xuất hiện mà nhận diện từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống.

Thông qua những câu chuyện của các nhân chứng, bộ phim khắc họa hình ảnh những chiến sĩ An ninh hoạt động trong thầm lặng với bản lĩnh, trí tuệ và sự trung thành. Các nhân chứng không chỉ kể lại ký ức về đồng đội mà còn chia sẻ chính những trải nghiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó cho thấy để bảo vệ an nguy của đất nước, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng cũng như sự ghi nhận dành cho bản thân.

Nhiều tư liệu lịch sử và câu chuyện của các nhân chứng được tái hiện trong "VTV Đặc biệt - Mặt trận vô hình"

Bộ phim cũng nhấn mạnh sức mạnh của thế trận An ninh nhân dân không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách mà còn được xây dựng trên sự gắn kết, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân, tạo nên một lớp bảo vệ vô hình nhưng bền vững. Qua cách tiếp cận đó, tác phẩm gửi gắm thông điệp xuyên suốt rằng sự bình yên không phải là trạng thái sẵn có, mà là kết quả của quá trình gìn giữ bền bỉ bằng trí tuệ và bản lĩnh.



Bên cạnh hệ thống tư liệu lịch sử và các phân cảnh tái hiện, bộ phim tài liệu đặc biệt còn có sự tham gia của nhiều nhân chứng từng gắn bó với lực lượng An ninh nhân dân như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Thiếu tướng Phan Văn Lai - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh văn phòng Ban An ninh khu Trị Thiên Huế; AHLLVT Trần Văn Năm - Đoàn Cảnh vệ 180, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu - nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục An ninh II, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an... Những câu chuyện và ký ức của các nhân chứng góp phần tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.