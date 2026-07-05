"Tử chiến trên không" thắng lớn tại DANAFF IV - 2026

ANTD.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã xướng tên những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất. Trong đó, "Tử chiến trên không" trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất ở hạng mục "Phim Việt Nam dự thi", đồng thời mang về giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt phòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt đang ngày càng được thu hẹp.

Sau bảy ngày diễn ra với hàng loạt hoạt động trình chiếu, hội thảo, giao lưu nghề nghiệp và các chương trình đào tạo tài năng trẻ, DANAFF IV chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải tổ chức tối 4/7 tại Cung Hội nghị Ariyana (Đà Nẵng). Mùa liên hoan năm nay quy tụ hơn 100 bộ phim đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 suất chiếu cùng sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, trong đó có gần 300 khách mời quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng lớn của DANAFF trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV cho biết, liên hoan phim (LHP) năm nay không chỉ ghi nhận những con số ấn tượng về quy mô mà còn để lại nhiều dấu mốc quan trọng trong hành trình kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới. Theo bà, sức mạnh lớn nhất của điện ảnh nằm ở khả năng vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý để kết nối con người.

Lãnh đạo DANAFF cũng nhấn mạnh, sau 4 mùa tổ chức, DANAFF đang từng bước chuyển mình từ một sự kiện trình chiếu và trao giải thành không gian phát hiện tài năng, nuôi dưỡng các dự án mới, kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế. Việc lần đầu tiên tổ chức "DANAFF Industry Day" cùng các chương trình như: Script Lab, Vườn ươm dự án, DANAFF Talents và các lớp "Master Class" được xem là minh chứng cho định hướng phát triển lâu dài của liên hoan.

Cùng quan điểm đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, đánh giá liên hoan phim không chỉ là sự kiện văn hóa - điện ảnh quan trọng của thành phố mà còn góp phần xây dựng một không gian sáng tạo, nơi điện ảnh được nhìn nhận như một ngành công nghiệp văn hóa có khả năng kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Theo bà, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển DANAFF trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng, góp phần đưa thành phố trở thành điểm hẹn điện ảnh của khu vực.

"Tử chiến trên không" gặt "cú đúp" giải thưởng

Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về "Tử chiến trên không", bộ phim được xướng tên ở hạng mục "Phim Việt Nam hay nhất", đồng thời mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Thái Hòa.

Phim do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện, Lotte Entertainment Việt Nam cùng các đối tác sản xuất và phát hành, ra rạp dịp lễ 30-4 vừa qua. Lấy bối cảnh trên một chuyến bay bị không tặc khống chế, tác phẩm kết hợp yếu tố hành động, tâm lý và kịch tính trong không gian hẹp, thể loại vốn hiếm gặp ở điện ảnh Việt. Ngay khi công chiếu, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, nhiều tuần liên tiếp dẫn đầu doanh thu và cán mốc hơn 200 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026.

Chiến thắng tại DANAFF IV mang ý nghĩa đặc biệt với "Tử chiến trên không". Sau thành công thương mại, bộ phim tiếp tục được ghi nhận ở một liên hoan phim quốc tế tổ chức tại Việt Nam, cho thấy những tác phẩm có khả năng chinh phục đông đảo khán giả hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chí nghệ thuật. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với điện ảnh Việt, khi khoảng cách giữa phim thị trường và phim được giới chuyên môn đánh giá cao đang dần được rút ngắn.

Ở hạng mục cá nhân, Thái Hòa được vinh danh với giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ màn thể hiện giàu chiều sâu trong "Tử chiến trên không". Giải thưởng tiếp tục nối dài bảng thành tích của nam diễn viên sau nhiều năm khẳng định vị thế là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Việt.

Bên cạnh chiến thắng của "Tử chiến trên không", hạng mục Phim Việt Nam dự thi còn ghi nhận dấu ấn của đạo diễn trẻ Dương Minh Chiến. Với tác phẩm đầu tay "Truy tìm Long Diên Hương", anh giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", đồng thời bộ phim nhận thêm "Giải đặc biệt của Ban giám khảo". Xuất thân là diễn viên đóng thế trước khi chuyển sang đạo diễn, Dương Minh Chiến cho biết việc được ghi nhận tại DANAFF là niềm hạnh phúc lớn trong sự nghiệp. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với êkíp đã đồng hành và kỳ vọng DANAFF sẽ tiếp tục phát triển để trở thành điểm hẹn uy tín của các nhà làm phim trong khu vực.

Ở hạng mục diễn xuất nữ, Việt Hương tiếp tục ghi dấu khi lần thứ hai được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại DANAFF, lần này với vai diễn trong "Cục vàng của ngoại". Nữ nghệ sĩ chia sẻ niềm xúc động khi tiếp tục được vinh danh tại liên hoan phim và xem đây là động lực để nỗ lực nhiều hơn trên con đường nghệ thuật.

Điện ảnh châu Á thăng hoa, điện ảnh Việt khẳng định vị thế

Bên cạnh dấu ấn của điện ảnh Việt, hạng mục "Phim châu Á dự thi" tiếp tục mang đến cuộc cạnh tranh chất lượng với 13 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh trong khu vực. Không ít bộ phim từng được giới thiệu tại các liên hoan phim danh tiếng như Berlin, Cannes, Venice, Busan hay Toronto, tạo nên bức tranh đa dạng về điện ảnh châu Á đương đại.

Vượt qua nhiều ứng viên, "Một bữa no" (Full Plate) của điện ảnh Ấn Độ trở thành tác phẩm thắng lớn nhất ở hạng mục này khi giành giải "Phim châu Á hay nhất", đồng thời mang về giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Kirti Kulhari.

Những thước phim do Tannishtha Chatterjee đạo diễn kiêm biên kịch, kể câu chuyện về Amreen - một phụ nữ Hồi giáo nghèo tại Mumbai bất ngờ trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn. Từ công việc nấu ăn cho một gia đình khá giả, Amreen dần bước ra khỏi không gian bếp núc quen thuộc để đối diện với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội cũng như khát vọng được tự quyết cuộc đời mình. Bằng cách kể chuyện dung dị nhưng giàu chiều sâu, bộ phim mở ra nhiều suy ngẫm về thân phận con người, phẩm giá và quyền lựa chọn của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Trước khi đến với DANAFF IV, tác phẩm đã tạo dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Phim ra mắt thế giới tại LHP Quốc tế Busan 2025, giúp đạo diễn Tannishtha Chatterjee giành giải "Marie Claire Visionary Director Award", đồng thời tiếp tục được vinh danh tại Quốc tế Vesoul (Pháp) và góp mặt tại nhiều liên hoan phim khác như: Kerala, Dharamshala hay St. Johns Minneapolis. Vì vậy, chiến thắng tại DANAFF IV được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nghệ thuật của bộ phim.

Trong khi đó, "Cứu rỗi" (Salvation) của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ cũng để lại dấu ấn khi giành hai giải thưởng quan trọng gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất" dành cho Emin Alper và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" dành cho Caner Cindoruk. Bộ phim lấy bối cảnh một ngôi làng hẻo lánh trên vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ, khai thác những xung đột kéo dài về đất đai, quyền lực và niềm tin tâm linh thông qua câu chuyện của người đàn ông bị ám ảnh bởi những lời cảnh báo được cho là đến từ đấng tối cao.

Ở các hạng mục còn lại, "Xế nghèo" (Poor Taxi) của đạo diễn Zhuo Kailuo nhận Giải Kịch bản xuất sắc nhất, còn "Câm lặng" (Numb) được trao "Giải đặc biệt của Ban giám khảo", khép lại một mùa tranh tài giàu màu sắc của điện ảnh châu Á.

Ngoài hai hạng mục tranh giải chính, DANAFF IV còn trao các giải thưởng chuyên đề. "Mưa đỏ" được Mạng lưới Khuyến khích Điện ảnh châu Á (NETPAC) vinh danh là "Phim Việt Nam xuất sắc", ghi nhận những giá trị nghệ thuật và bản sắc văn hóa mà tác phẩm mang lại. Trong khi đó, "Khi trái cọ rơi" (Roid) của Bangladesh giành "Giải Phê bình dành cho phim châu Á" trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới" - hạng mục mới của DANAFF IV nhằm tôn vinh những tác phẩm châu Á xuất sắc từng ghi dấu tại các liên hoan phim quốc tế hoặc lựa chọn DANAFF làm nơi công chiếu.

Ở giải thưởng do khán giả bình chọn, "Hẹn em ngày nhật thực" (Meet Me at the Eclipse) được trao danh hiệu "Phim Việt Nam được yêu thích nhất", phản ánh sự đồng hành và ủng hộ của công chúng dành cho điện ảnh trong nước.

Dấu ấn DANAFF

Khép lại mùa liên hoan thứ tư, DANAFF không chỉ ghi dấu bằng những giải thưởng được trao mà còn khẳng định bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Hơn 100 bộ phim đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 suất chiếu cùng chuỗi hoạt động nghề nghiệp như: DANAFF Talents, Script Lab, Vườn ươm dự án, Master Class, DANAFF Industry Day đã góp phần mở rộng không gian sáng tạo, kết nối các nhà làm phim với đối tác và khán giả.

Mang thông điệp "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", DANAFF ngày càng cho thấy vai trò của một diễn đàn điện ảnh uy tín, nơi không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn thúc đẩy hợp tác, phát hiện tài năng và tạo động lực cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam cũng như khu vực.

Bên cạnh những tác phẩm được vinh danh, DANAFF IV cũng ghi dấu bằng bước phát triển rõ nét về quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và khả năng kết nối quốc tế. Sau 4 mùa tổ chức, DANAFF đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý của khu vực, thu hút ngày càng nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và các tổ chức điện ảnh quốc tế.

Trong bảy ngày diễn ra, DANAFF IV giới thiệu hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 200 suất chiếu, mang đến cho khán giả một bức tranh đa sắc về điện ảnh đương đại. Các chương trình "Phim châu Á dự thi", "Phim Việt Nam dự thi", "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới" hay "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" không chỉ tạo nên không gian thưởng thức điện ảnh phong phú mà còn mở ra nhiều cuộc đối thoại về xu hướng sáng tạo và sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.

Không dừng lại ở hoạt động trình chiếu và trao giải, DANAFF IV tiếp tục mở rộng chiều sâu nghề nghiệp với hàng loạt hội thảo, tọa đàm chuyên đề cùng sự tham gia của các đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Những hoạt động này cho thấy DANAFF đang chuyển mình từ một liên hoan phim thiên về trình chiếu sang một diễn đàn điện ảnh có khả năng đồng hành cùng quá trình hình thành ý tưởng, phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác quốc tế.