Bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc

ANTD.VN -Tối 4-7, tại không gian mở khu vực hồ Hoàn Kiếm, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Crescendo - Giao hưởng kết nối".

"Crescendo - Giao hưởng kết nối" có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đông đảo người dân Thủ đô. (ảnh: Minh Huệ)

"Crescendo - Giao hưởng kết nối" có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đông đảo người dân Thủ đô.

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tối 4-7, tại không gian mở khu vực hồ Hoàn Kiếm, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Crescendo - Giao hưởng kết nối" (ảnh: Minh Huệ)

Đêm nhạc quy tụ đội ngũ nghệ sĩ lớn từ trong nước đến quốc tế như: Giáo sư piano huyền thoại người Nhật Bản Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park đến từ Hàn Quốc, cùng những tài năng trẻ Việt Nam như nhạc trưởng thế hệ Gen Z Dustin Tiêu.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các phó giáo sư, tiến sĩ âm nhạc tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo Festival Orchestra và các nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei đã cùng thêu dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện.

"Crescendo - Giao hưởng kết nối" được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc. Tiết mục mở màn "Summer" của danh soạn Antonio Vivaldi qua tiếng đàn violin của Trịnh Minh Hiền mang không khí sôi động tới không gian hồ Hoàn Kiếm.

Nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu chỉ huy dàn nhạc trình diễn "Một vòng Việt Nam", khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tình hữu nghị quốc tế được thể hiện rõ nét qua ca khúc "Hello Vietnam" với sự góp giọng của tài năng đến từ Áo Shamiyeh Christina cùng đại diện chủ nhà Nguyễn Hữu Quân.

Khán giả tiếp tục chu du khắp vùng miền qua những làn điệu dân ca quen thuộc được chuyển soạn tinh tế. Bản "Trống cơm" vang lên điêu luyện dưới ngón đàn song tấu piano của Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Trinh Hương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa cho dàn nhạc. Ảnh: Minh Huệ

Nghệ sĩ Lê Thu mang nét quan họ "Qua cầu gió bay" lên dây đàn guitar mộc mạc. Giai điệu "Bèo dạt mây trôi" do tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt trình diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách và bạn bè quốc tế...

"Crescendo - Giao hưởng kết nối" được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc.

Từ sân khấu, kỹ thuật đến con người, tất cả cùng hướng tới một đêm nhạc đặc biệt, nơi âm nhạc hàn lâm hòa vào nhịp sống thường nhật của người dân Thủ đô và du khách.

Với sự đầu tư và dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, sự kiện không chỉ mang đến một không gian âm nhạc đỉnh cao cho người dân Thủ đô mà còn góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - một Thành phố Sáng tạo, điểm đến lý tưởng của các chương trình giao lưu văn hóa và âm nhạc tầm cỡ quốc tế.