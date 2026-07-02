Ca sĩ Nguyên Vũ tiếp tục đồng hành cùng "Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam" lần thứ 12

ANTD.VN - Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sân chơi uy tín dành cho cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam. Năm 2026, cuộc thi được Bến Thành Media phối hợp cùng Công ty Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, hiện đại.

Không chỉ là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, chương trình hướng đến việc tôn vinh những giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại gồm: Trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, khả năng lãnh đạo, tinh thần hội nhập quốc tế và trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong suốt hành trình phát triển, cuộc thi đã góp phần lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin và luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Ông Lương Quốc Huy - Tổng giám đốc SCTV chia sẻ mong muốn có phiên bản quốc tế của cuộc thi trong thời gian tới

Thông qua các hoạt động thiện nguyện, xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và du lịch, các thí sinh sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, năng động và hội nhập với bạn bè quốc tế.

Mang thông điệp "Đẹp từ trong suy nghĩ", cuộc thi năm 2026 đề cao vẻ đẹp của tri thức, nhân cách và trách nhiệm xã hội. Đây là thông điệp xuyên suốt nhằm xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại biết yêu thương, biết sẻ chia, dám nghĩ, dám làm và luôn khát vọng cống hiến. Dàn giám khảo được chính thức công bố gồm: NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Hiền Mai, diễn viên – đạo diễn Mai Thu Huyền và ca sĩ Băng Châu.

Ông Lương Quốc Huy - Tổng giám đốc SCTV cho biết: "Chúng tôi mong muốn chương trình Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 cùng Bến Thành Media sẽ có bước chuyển mình mới nhất bằng việc đưa chương trình chung kết lên sóng truyền hình trực tiếp và thông sóng cả nước trên hệ thống kênh đài của SCTV đang sở hữu, liên kết. Và mong muốn trong tương lai cuộc thi sẽ sớm có phiên bản quốc tế”.

Ca sĩ Nguyên Vũ - thành viên BGK đã đồng hành cùng cuộc thi từ những ngày đầu tiên chia sẻ: "Tôi chọn đồng hành với chương trình trong suốt nhiều năm từ những ngày đầu vì một điều đơn giản nhất đó là “sự tử tế” của ban tổ chức – họ đã tạo ra sân chơi dù có nhiều khó khăn nhưng vẫn thành công".

Với chiến lược truyền thông toàn diện, BTC kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp cận hàng triệu khán giả trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hình ảnh của nữ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời mong muốn tạo nên một hệ sinh thái hợp tác giữa doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của nữ doanh nhân Việt Nam.

Theo kế hoạch được công bố, cuộc thi tuyển sinh từ 1/7 - 30/9/2026. Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 8/10, đêm Chung kết vào ngày 11/10 tại TP. Đồng Nai. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 20 đến 65 tuổi, chiều cao từ 1,5m trở lên, có trình độ từ THPT trở lên, phẩm chất đạo đức tốt và không có tiền án, tiền sự.

Thí sinh được chia thành bốn bảng theo độ tuổi từ 20 đến 65. Những người từng đạt các danh hiệu sắc đẹp trong giai đoạn 2017-2025 sẽ được miễn vòng sơ tuyển.