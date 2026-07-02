"Chiếc kén" lần đầu trình chiếu tại DANAFF 2026

ANTD.VN - Lần đầu trình chiếu tại Việt Nam trong khuôn khổ DANAFF 2026, "Chiếc kén" thu hút sự chú ý khi êkíp xác nhận sử dụng AI cùng nhiều công nghệ hậu kỳ.

Lần đầu ra mắt khán giả trong nước tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ III, bộ phim "Chiếc kén" (Chrysalis) được trình chiếu miễn phí, không giới hạn độ tuổi, đồng thời tham gia tranh giải ở hạng mục "Phim châu Á". Đặc biệt, bộ phim còn thu hút sự chú ý khi êkíp xác nhận đã sử dụng các công nghệ AI, CGI và ADR để xử lý hình ảnh và phần thoại của nhân vật do Trương Ngọc Ánh đảm nhận sau biến cố pháp lý liên quan đến nữ diễn viên.

Tại buổi chiếu ra mắt trong khuôn khổ DANAFF 2026, khán giả nhận thấy tạo hình nhân vật do Trương Ngọc Ánh đóng đã có sự thay đổi rõ rệt. Ở nhiều góc quay chính diện, gương mặt nhân vật gần như được thay thế hoàn toàn, trong khi ở một số góc nghiêng vẫn có thể nhận ra những đường nét quen thuộc của nữ diễn viên. Phần thoại của nhân vật cũng được thu âm lại để bảo đảm sự thống nhất với hình ảnh sau khi xử lý hậu kỳ.

Chia sẻ về điều này, nhà sản xuất phim Sir Daniel K. Winn cho biết êkíp đã kết hợp ba công nghệ gồm AI (trí tuệ nhân tạo), CGI (kỹ xảo hình ảnh bằng máy tính) và ADR (thu âm thay thế lời thoại) nhằm hoàn thiện nhân vật. Theo ông, đây là giải pháp được lựa chọn để giữ nguyên cấu trúc tác phẩm thay vì quay lại các phân đoạn có sự xuất hiện của Trương Ngọc Ánh.

"Chiếc kén" là dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Mỹ, do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện. Phim được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Sir Daniel K. Winn – họa sĩ, nhà điêu khắc, doanh nhân và nhà sản xuất gốc Việt. Dự án được khai máy tại TP.HCM đầu tháng 4-2025 và hoàn thành ghi hình sau gần hai tuần. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trương Ngọc Ánh sau khoảng một thập kỷ.

Ngoài vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn tham gia một vai diễn có thời lượng không nhiều nhưng giữ vai trò quan trọng trong mạch cảm xúc của phim. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên tài năng như: nghệ sĩ Kiều Chinh, Sir Daniel K. Winn, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, diễn viên "nhí" Uy Nhân.

Theo thông tin từ êkip sản xuất, những thước phim kể hành trình trưởng thành của nhân vật Daniel, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời Sir Daniel K. Winn. Từ một cậu bé trải qua tuổi thơ nhiều mất mát, được bà nuôi dưỡng rồi sống trong trại trẻ mồ côi trước khi sang Mỹ định cư, Daniel từng bước vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật và tìm thấy giá trị của cuộc sống. Bộ phim truyền tải các thông điệp về tình thân, sự tha thứ, nghị lực và hành trình chữa lành sau những tổn thương.

Chia sẻ về dự án, Sir Daniel K. Winn từng cho biết, "Chiếc kén" không chỉ tái hiện hành trình cuộc đời của riêng ông mà còn gửi gắm câu chuyện về những con người từng đi qua biến cố để tìm lại chính mình. Với ông, việc có cơ hội kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh ngay trên quê hương Việt Nam, nơi mình sinh ra, là điều đặc biệt ý nghĩa và đáng trân trọng.

Trương Ngọc Ánh ngoài cùng bên trái tại sự kiện ra mắt phim "Chiếc kén" diễn ra vào trung tuần tháng 4-2025

Dự án từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 10-2025 để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, bộ phim đã hoàn tất ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ, khiến nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng phát hành cũng như số phận của dự án.

Sau nhiều tháng chỉnh sửa, êkíp làm phim quyết định tiếp tục hoàn thiện bộ phim bằng giải pháp công nghệ thay vì cắt bỏ toàn bộ những cảnh có sự xuất hiện của Trương Ngọc Ánh hoặc tổ chức quay lại. Phiên bản trình chiếu tại DANAFF 2026 vì thế trở thành bản phim đầu tiên công bố trước công chúng sau quá trình hậu kỳ đặc biệt này.

Dù đã được lựa chọn trình chiếu trong khuôn khổ DANAFF và tham gia hạng mục "Phim châu Á" song đến thời điểm này "Chiếc kén" vẫn chưa được cấp phép phát hành thương mại tại Việt Nam. Phía Cục Điện ảnh cho biết việc một tác phẩm được trình chiếu tại một Liên hoan phim không đồng nghĩa với việc đã được cấp giấy phép phổ biến ngoài rạp. Theo quy định hiện hành, các phim phát hành thương mại phải trải qua quy trình thẩm định, phân loại độ tuổi và được cấp giấy phép phổ biến trước khi phát hành, trong khi các phim tham dự Liên hoan phim hoặc các chương trình chiếu phi thương mại sẽ được xem xét theo quy định riêng.

Việc ứng dụng đồng thời AI, CGI và ADR để xử lý vai diễn của một diễn viên sau khi phim đã hoàn tất ghi hình cũng khiến "Chiếc kén" trở thành một trong những dự án hiếm của điện ảnh Việt thu hút sự chú ý không chỉ bởi nội dung tác phẩm mà còn bởi cách êkíp lựa chọn giải pháp kỹ thuật nhằm đưa bộ phim đến với khán giả.