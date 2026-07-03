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“Shin – Cậu bé bút chì” trở lại màn ảnh rộng với cuộc phiêu lưu kỳ bí mùa hè này

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Duy Đức

ANTD.VN - Mùa hè năm nay, cậu bé 5 tuổi Shin ảnh sẽ trở lại với một hành trình hoàn toàn mới trong phim “Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ”. Bộ phim vừa chính thức hé lộ teaser poster đầu tiên, đưa khán giả bước vào một thế giới vừa kỳ bí vừa đầy màu sắc lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Nhật Bản.

Teaser poster mới được công bố cũng phần nào hé lộ không khí đặc trưng của tác phẩm với sự xuất hiện của Shin giữa khung cảnh đậm màu sắc huyền bí. Những hình ảnh mang hơi thở dân gian Nhật Bản kết hợp cùng phong cách hài hước quen thuộc của thương hiệu Shin hứa hẹn mang đến một chuyến phiêu lưu khác biệt so với các phần phim trước.

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“Shin - Cậu bé bút chì” trở lại dự kiến ra rạp dịp Lễ 2/9

Theo nội dung được công bố, câu chuyện bắt đầu khi hàng loạt hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện trên khắp Nhật Bản. Khi gia đình Nohara quyết định trở về quê của Hiroshi tại tỉnh Akita để tận hưởng kỳ nghỉ hè và tham gia lễ hội pháo hoa truyền thống. Tại gia đình Shin bất ngờ lạc vào một không gian khác biệt hoàn toàn chính là lối vào của Xứ sở yêu quái, vùng đất cấm mà con người không được phép bước vào.

Giữa vô số sinh vật kỳ lạ và những thử thách chưa từng có, Shin cùng gia đình phải tìm cách trở về thế giới loài người trước khi quá muộn. Liệu họ có thể tìm đường trở về thế giới loài người an toàn, hay sẽ mãi kẹt lại nơi xứ lạ cùng những yêu quái vui nhộn, kỳ quặc nhưng cũng đầy tình cảm?

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Không chỉ dành cho trẻ em, các tác phẩm điện ảnh của Shin ngày càng được yêu thích bởi khán giả trẻ và các gia đình nhờ sự cân bằng giữa tiếng cười giải trí, những cuộc phiêu lưu hấp dẫn và các thông điệp cảm xúc về tình thân. Với bối cảnh mới lạ tại vùng đất yêu quái cùng màu sắc mùa hè đậm chất Nhật Bản, phần phim lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục cả người hâm mộ lâu năm lẫn những khán giả lần đầu làm quen với thương hiệu.

“Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ” dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào dịp lễ tháng 9, hứa hẹn trở thành món quà giải trí lý tưởng cho cả gia đình cùng nhau ra rạp trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

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Từ khóa:

#“Shin - Cậu bé bút chì” #Phim hoạt hình Nhật Bản

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